"Esto sí es original": Árbol de Navidad de Carolina Sandoval causa sensación en las redes sociales La periodista venezolana no dejó indiferente a nadie con su más reciente 'creación' navideña. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina y muchos famosos ya han empezado a decorar sus hogares. Este es el caso de la expanelista del programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo), Carolina Sandoval, quien acaba de poner su árbol de Navidad. La periodista venezolana compartió este lunes varias imágenes a través de Instagram en las que presume su espectacular creación navideña acompañada de su decorador, Álex Sánchez. "Yo les juro que ninguna de las fotos que ven acá eran las fotos oficiales de mi árbol de Navidad 2020, pero necesitaba enseñarles en imágenes la complicidad que tengo con este bello mago y la cual hizo que se convirtiera en mi amigo hace ya unos cuantos árboles de Navidad, bolas y estrellas", escribió la también empresaria junto a las instantáneas. Image zoom Carolina Sandoval muestra su árbol de Navidad | Credit: Instagram Carolina Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como no podía ser de otra forma, 'La venenosa' no dejó indiferente a nadie con su árbol, por lo que las reacciones de sus más de 2 millones y medio de seguidores no se hicieron esperar. "Está hermoso, ¿pero qué tiene que ver la mariposa con la Navidad?" o "parece un montaje de carroza de carnaval", se puede leer entre las decenas de comentarios que invadieron su publicación. Image zoom Carolina Sandoval y sus hijas junto al árbol de Navidad | Credit: Carolina Sandoval y sus hijas junto al árbol de Navidad Así como recibió una que otra crítica, el árbol de Navidad de Sandoval también generó un sinfín de halagos de aquellos que no dudaron en destacar positivamente su originalidad. "Es el mejor árbol de Navidad que he visto", opinó una de sus seguidoras. "Siempre tan original", la felicitó otra persona. Y a ti, ¿te gustó?

