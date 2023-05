¡Carolina Sandoval anuncia su proyecto más esperado y personal! "Ya por fin puedo contarles" La comunicadora dio a conocer la nueva y apasionante aventura que lleva tiempo preparando y que le llena de emoción y entusiasmo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta la fecha de hoy, Carolina Sandoval lo ha hecho prácticamente todo en términos profesionales y de comunicación. Tras su salida de Telemundo, la venezolana ha sido pionera en crear contenido en sus redes, las cuales siguen disparando su crecimiento (sólo en Facebook roza los 10 millones de seguidores). Antes de la explosión de podcasts, ella fue de las primeras en crear un espacio íntimo y personal bajo el nombre de 'El almuerzo con Caro' y 'El trasnocho con Caro', que alcanzaba y sigue alcanzando miles de visualizaciones diarias y en directo en sus perfiles. Y cada día con temáticas y situaciones distintas que implican un gran esfuerzo de producción detrás. Una experiencia que mantiene en sus redes y que combina con su podcast, Cuéntamelo todo, también de gran acogida. Carolina, quien siempre está en la constante búsqueda para ofrecer lo mejor a sus millones de corazones, como ella denomina a sus seguidores, acaba de hacer un anuncio que le tiene entusiasmada. Carolina Sandoval Carolina Sandoval, madre de Bárbara Camila | Credit: Instagram Carolina Sandoval A ella y a su audiencia. Se trata de uno de sus proyectos más personales con un propósito que significa mucho para ella. La influencer ha creado un evento en vivo bajo el nombre de Fuertes y fabulosas, un espacio creado por y para la mujer donde les compartirá herramientas y recursos que a ella y otras mujeres de éxito les han servido. Y todo a un click de distancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El empoderamiento femenino se trata de apoyar y alentar a otras mujeres a alcanzar sus metas. Juntas podemos lograr grandes cosas", lee su invitación gratuita a formar parte de este gran encuentro. De esta manera, Carolina sigue los pasos de otras grandes mujeres, en su día estrellas televisivas, como Rashel Díaz y Ximena Duque, con el fin llevar su conocimiento y tender su mano a quienes necesiten ese salto. "Esto es una especie de trasnocho íntimo para esas fabulosas mujeres fuertes que hacen de este mundo algo mejor", expresó en un directo en Facebook para animar a todas las que quieran sumar a su vida. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: IG/Carolina Sandoval El evento en directo tendrá lugar el 29 de mayo y solo requiere inscribirse de forma gratuita para tener acceso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Carolina Sandoval anuncia su proyecto más esperado y personal! "Ya por fin puedo contarles"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.