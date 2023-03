Carolina Sandoval aclara la ausencia de su marido Nick Hernández y rumores de separación Las publicaciones de la conductora sin su marido y sus bromas con un entrenador físico, dieron lugar a especulaciones. La venezolana contesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales de Carolina Sandoval son pura diversión, pasión y entretenimiento. Sus más recientes publicaciones están relacionadas con sus entrenamientos físicos de la mano de expertos en la materia, lo que ha encantado a sus seguidores. Sin embargo, la aparición de un apuesto formador que llegó a la casa para enseñarles movimientos brasileños, hizo que la conductora fuera diana de fuertes comentarios. Algunos llegaron a insinuar que su esposo, Nick Hernández, se había ido de la casa y estaban en proceso de separación porque él ya se había cansado de tanta exposición. "Se separó", lee uno de los escritos. La ausencia de su marido en sus recientes posts, generaron mucho ruido y, finalmente, Carolina salió a aclarar lo que pasa en su relación. Carolina y Nick Carolina Sandoval aclara rumores sobre su relación con Nick Hernández | Credit: (Photo by Omar Vega/Getty Images) No lo hizo en un video comunicado en tono serio o enfadado. Todo lo contrario. De nuevo recurrió al sentido del humor y la ironía para contestar a comentarios malintencionados. "Acá un poco de la novela que se arma mucha gente en las redes", escribió. "Ay Dios mío, llegó otro entrenador.... Pero, ¿quién pidió pollo? ¿Qué es eso? ¡Niñas, ya se pueden ir! Ay qué fuerte, pero Dios mío, buenas tardes por las tardes, ¿estabas buscando algo? ¿Quieres comer?", bromea en este video en el que la familia disfruta de un rato en la piscina mientras llega su esposo Nick, de lo más apuesto y en plena forma. Las risas cómplices entre la pareja lo dicen todo. Los rumores de separación salieron de la imaginación de los seguidores quienes supusieron lo que no era. El matrimonio se mantiene igual de feliz y unido que siempre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El entrenador que acudió a su casa días anteriores se llama Omar González y solo es eso, un entrenador con quien Carol ha hecho divertidos reels siempre en clave de humor y sin nada más en el horizonte. De esta manera, la venezolana zanja cualquier duda. Nadie como su Nick.

