"Mi verdad". Carolina Sandoval abre su corazón de par en par y comparte cómo está En medio de la tormenta y sin filtro ninguno, la conductora venezolana se apoya en su familia y cuenta cuál es la mayor fuente de ingresos que le permite vivir una vida desahogada. ¿La televisión? Pues no. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mucho se ha dicho de ella desde la semana pasada. Que si salió de su programa Suelta la sopa, que si ya no trabaja para la cadena, que si hubo malosentendidos. Desde entonces, Carolina Sandoval no ha parado de trabajar y hacer cosas desde su estudio favorito, el que tiene en casa. Es cierto, no ha vuelto al set donde había regresado después de unos meses trabando desde su hogar. Pero su supuesta salida de SLP, no confirmada de manera oficial por ninguno de los dos lados, no ha frenado a la conductora venezolana. En estos días ha hecho entrevistas de belleza, ha seguido con su programa El trasnocho con Caro en redes y ha celebrado el más de un millón 200 mil seguidores en Tiktok. ¡Ahí no más! Y por si eso fuera poco, Carolina ha mostrado una ristra de fotografías de sus múltiples viajes en familia, su mayor tesoro y apoyo en estos momentos, que resalta más de una vez haberse permitido gracias a su faceta de empresaria. "Viajes pagados con mi vida de empresaria", aclara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Aunque dicen que la procesión se lleva por dentro, a Carolina le da igual lo que se comente sobre ella. Al menos así lo cantó y bailó en su nuevo video de Tiktok que no pasó desapercibido para nadie. "¡Qué digan lo que quieran de mi!", tarareó de lo más salerosa. Image zoom Carolina Sandoval IG/Carolina Sandoval También tuvo unas hermosas palabras para los grandes amores de su vida, sus hijas, su esposo y, por supuesto, su mami, a quien en estos delicados momentos de salud acompaña de la mano más que nunca. Con estas imágenes, la feliz mamá, hija y esposa ha querido contar a su gente su "verdad", una cuyos logros proceden del esfuerzo de la empresa familiar que sigue más unida y motivada que nunca. ¡Gracias por compartirlo con tanto amor, Carolina!

