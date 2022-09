Carolina Ross la joven que logró estar en Times Square

Desde muy pequeña, Carolina Ross mostró un interés particular por la música que ocasionó que su madre la apoyara y la llevara a la corta edad de seis años a "tomar clases y subirme al escenario". Así, siendo una niña ya buscaba oportunidades en la música. Tras muchos años de esfuerzo y trabajo constante, la cantante ha logrado posicionarse como una de las promesas del regional mexicano obteniendo diversos y premios y pisando escenarios inimaginables para ella. "El año pasado salimos en Times Square; la verdad ha sido una locura", confesó a People en Español.

La joven hace un recuento de su trayectoria profesional y sabe que no rendirse ha sido la fórmula para abrirse camino. "En el 2013 participé que La Voz México, me fue súper bien gané el tercer lugar. Uno de mis retos más grandes fue levantar mi sueño después de participar en el reality porque no recibimos ningún tipo de apoyo", relató.

"Estaba en Sinaloa pensando '¿qué hago?'. Abro mi canal de YouTube, empiezo a subir canciones originales, no funcionan; me voy por los covers, tampoco me estaban funcionando al inicio. Y después de tres años de haber abierto mi canal, se hace viral mi primer cover, que fue "Adiós amor" de Christian Nodal. Dije 'a la gente le gustó mi voz en los temas rancheros, vámonos por aquí'. Empecé a versionar todas estas canciones del regional mexicano, en piano y voz", continuó. "La gente se fue sumando a este sueño; mis plataformas fueron creciendo mucho, las redes sociales y eso me ha permitido estar cantando en diferentes partes de México y Estados Unidos, estar nominada en premios".

Carolina Ross Carolina Ross

Ahora, la intérprete de regional mexicano está presentado el álbum Cuestión de tiempo y, justamente, está promocionando el tema homónimo que fue escrito y producido por Joss Favela; ademas, revela que debutó como compositora. "Cuestión de tiempo es un álbum que lo venimos cocinando desde pandemia. Está compuesto de once temas, uno mío. También me animé en la composición. Son once canciones completamente originales. Me gusta mucho esta faceta porque le muestro al público mi personalidad como artista, mi propuesta y es un regional mexicano con un toque de pop", explicó.

"'Cuestión de tiempo' es el tema que estamos promocionando y me gustó mucho la temática porque, justo cuando estamos en una relación comenzamos a ver foquitos rojos y a veces nos aferramos mucho, hasta que estiramos tanto la liga hasta que decimos 'hasta aquí definitivamente. Esta relación no me está sumando y más vale que terminemos por las buenas a terminar del chongo [peleados]'. Es una canción movidita en mariachi", continuó. "Siento que es una propuesta muy linda, si es un mariachi, pero tiene un sonido muy fresco. Es más juvenil y siento que también lo que le da un plus es que es rapidita, que puedes bailar".

Carolina Ross dio a conocer que el mayor apoyo que ha recibido ha sido el de su madre y confiesa que "el miedo más grande que tengo sería perder a mi mamá porque siempre estamos juntitas; es mi mejor amiga, es el hombro donde he llorado, donde he pasado mis mejores momentos. El apoyo de mi madre es una gran motivación en mi vida". Sin embargo, a nivel profesional se siente segura.

"No me gusta ver el vaso medio vacío, el vaso medio lleno",

Carolina Ross

"No tengo miedos profesionales. Siento que todo lo que pase en la carrera artística sino es algo de éxito es aprendizaje. No me gusta ver el vaso medio vacío, el vaso medio lleno", concluyó.