Lograr un espacio sólido en una industria tan competida como lo es la musical, ha sido un arduo trabajo para Carolina Ross, quien ahora está empezando a disfrutar las mieles del éxito tras obtener una nominación a los Premios Lo Nuestro y también porque compartirá el escenario, este febrero de 2023, con una estrella de talla mundial; se trata de Andrea Bocelli. "El mundo es de los aventados, nosotros siempre estamos buscando la oportunidad. Uno ya tiene el no en la mano, hay que ir por el sí", advirtió a People en Español.

"Mi equipo se enteró de que iba a venir; no me habían dicho nada. En diciembre me dijeron que hicieron esa propuesta y les dieron el sí", explicó. "Sueño con convertirme en una artista internacional que va a todos lados y canta sus canciones en su idioma y la gente las corea aunque ni sabe lo que está diciendo, soñaba con eso. Entonces, estar en el mismo escenario al lado del gran maestro Andrea Bocelli me hace acercarme a esos sueños que desde niña han estado en mi mente y me siento súper bendecida".

Pero para que la cantante pudiera encontrar una oportunidad, tuvo que vivir malas experiencias y confiar en gente que solo se estaba aprovechando de su inexperiencia; pese a todo, la intérprete de "Cuestión de tiempo" ahora cuenta con la gente correcta para alcanzar sus metas profesionales.

Carolina Ross Credit: Cortesía: Carolina Ross

"Para llegar a las personas correctas tuvimos que pasar por muchas personas incorrectas, mi mami y yo, mi mami siempre me ha ayudado a la música desde el día cero", confesó. "Como no tenemos a nadie en el medio que nos pudiera haber ayudado un poquito, entonces, si nos tocó vivir todo tipo de experiencias, pero todo este tipo de situaciones nos hicieron más fuerte. A mí, en lo personal, siento que me hizo una mujer más valiente y que necesita resultados para creer en las personas. Siento que si hubiéramos tenido fácil las cosas no valoraríamos el hoy por hoy y me enorgullezco de mis inicios y que no la hubiéramos tenido fácil mi mami y yo".

Carolina Ross Credit: Cortesía: Carolina Ross

Ahora, está famosa está presentando su nuevo sencillo titulado "El barco", un tema con una temática madura que fue compuesto por Joss Favela y del que "me quedé enamorada". "Esta canción me encanta, me atrevo a decir que es de mis favoritas del álbum. Se me hace muy linda porque habla cuando uno está en una relación y está sintiendo que poco a poco se está hundiendo ese compromiso que tienen ambas personas. Y le estás diciendo 'agarra el rollo porque si no vamos a perder esto que hemos construido por muchos años'", explicó.

Carolina Ross Credit: Cortesía: Carolina Ross

"Es mariachi, pero al inicio de las canción, los primeros segundos, se puede escuchar de la guitarra eléctrica tipo country y dije 'si Christian Nodal inventó la palabra Mariachieño, nosotros inventamos la palabra Mariachiontry", continuó. "Me considero que tengo alma vieja y me gusta que las canciones tengan metáforas, analogías. Ser que la ola del regional y la música en general es ser muy directo, muy literal en las líricas. Pero a mí me sigue eso de que sean más poesías las canciones".

"No se deja ni de soñar ni de trabajar y los premios son regalitos que te da la vida para que uno siga motivado",

Carolina Ross

Carolina Ross, cuyo tema "El barco" ya está disponible en todas las plataformas musical y de video, ya está dejando atrás los covers con los que se dio a conocer y "quiero irles compartiendo poco a poco mi propuesta como artista"; lo cual, está dando frutos debido a que "la gente ya me está ubicando cada vez más en el género regional por completo y eso es algo que me pone muy feliz"; ahora, está a la espera de lo que resulté en su primera nominación a los Premios Lo Nuestro que se llevarán a cabo el próximo 24 de febrero.