Periodista de Univison se deshizo de sus rizos para ser aceptada: "No me sentía lo suficiente" Es uno de los famosos rostros de las noticias de la cadena, pero detrás de su sonrisa y su cabellera rizada que hoy luce con orgullo, hay una triste historia. Eso sí, con final feliz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros estrella de Univision. Carolina Peguero, conductora de Noticias Univision 24/7 ha construido una sólida carrera en televisión, lo que siempre soñó. Lo que muchos desconocían es que, como todo lo bueno, costó. Y no porque no tuviera posibilidades, sino por todo lo que le tocó enfrentar en un aspecto muy personal del que hoy se siente más orgullosa que nunca: su cabello. En una emotiva charla con su amigo y compañero Jomari Goyso, la periodista le contó cómo durante una etapa tuvo que deshacerse de sus rizos para poder encajar en este mundillo. Si bien hoy presume feliz su espectacular cabellera rizada, no siempre fue así. Y negar esa parte suya le costó cierto sufrimiento. Carolina Peguero Carolina Peguero | Credit: IG/Carolina Peguero Durante muchos años escondió sus rizos y ahora explica por qué. "No veía a mujeres que se vieran como yo y en las que me pudiera reflejar, y eso me causó mucho trauma y confusión, muchas dudas, no me sentía lo suficiente en la sociedad, eso causa muchos trastornos especialmente cuando uno es joven", explicó al estilista español en su sección A la moda con Jomari, de Primer impacto. Carolina, quien además fue dos veces a Nuestra Belleza Latina, pensaba que para conseguir un trabajo tenía que ir con el pelo laceo, pues sería la única manera de encajar y no ir contra el resto del mundo. "Yo siempre usaba mi pelo rizo de niña y mi mamá me enseñó diferentes peinados", expresó. Algo que cambió cuando acabó High School y tenía 18 años. Un encuentro con una persona marcaría su vida en ese sentido de ahí en adelante. "Fue que una persona me dijo, 'si quieres ser exitosa, tienes que arreglarte el pelo', y desde ahí empezó todo", aclaró. En medio de esta conversación, Jomari hizo referencia a los comentarios racistas que se han generado en torno al hecho de tener ese pelo tan rizado. "Es un concepto racista en el que yo he oído muchas veces el concepto de 'pelo malo'", explicó todavía con asombro. Afortunadamente, eso empieza a cambiar y ahora Carolina exhibe orgullosa su hermosa cabellera. "Hace 5 ó 6 años dije, ¿por qué estoy tratando de ser algo que no soy?'". Hoy es una de las caras más queridas y exitosas de la tele y seguro que también motivación y ejemplo para muchas niñas que, como ella en su día, se hacen las mismas preguntas.

