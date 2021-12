La esposa del presentador de Telemundo Edgardo del Villar lo recuerda así a un año de su muerte La presentadora Carolina Novoa, la viuda de Edgardo del Villar, compartió este conmovedor mensaje a un año de la muerte del presentador de Telemundo. Dana del Villar, la hija adolescente del periodista, también le rindió un emotivo tributo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Edgardo del Villar Edgardo del Villar y su esposa | Credit: Instagram Carolina Novoa Ya ha pasado un año desde la muerte del presentador de Telemundo Edgardo del Villar, y su viuda, la presentadora Carolina Novoa, lo recordó con un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Hace 12 meses descansaste y cada día estoy más convencida de tu presencia y protección en mi vida", expresó. "Yo sabía que los ángeles existían y desde que te conocí supe que tenías algo que te hacía único: una luz que no había visto en ningún otro hombre y que conquistaba a donde quería que fueras. Hoy que estás en el cielo, me convenzo aún más de que esa luz, era la luz de un ángel celestial y que tú camino por esta tierra fue corto porque viniste a cumplir tu misión de entregar amor a todos los que te rodeábamos y dejarnos un mensaje de positivismo en nuestros corazones…pero como todo ángel celestial, una vez cumpliste tú misión regresaste a la casa del Padre para seguir iluminándonos". Edgardo del Villar falleció en diciembre del 2020 tras batalla contra el cáncer cerebral. Novoa asegura que sigue sintiendo la presencia y protección de su esposo. "Gracias por todo lo que haces por mí desde el cielo. Sin duda, he logrado cumplir cada una de las promesas que te hice y todas las bendiciones que hoy tengo en mi vida son gracias a tenerte como mi ángel VIP. Te extrañamos mucho, pero sabemos que regresaste al lugar a donde perteneces", añade su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En marzo, la hija del presentador, Dana del Villar, le rindió homenaje en las redes sociales. La joven compartió un conmovedor mensaje para celebrar el que hubiese sido el cumpleaños número 52 de Edgardo del Villar. "Te extraño y gracias por darme la oportunidad de ser tu hija, tu compañera y tu adrenaline partner [compañera de adrenalina]", escribió la joven de 16 años en Instagram. "Te amo papi. Y espero que te la estés pasando ¡estupendamente bien!...Un beso de aquí al cielo". La adolescente compartió hoy otro mensaje para conmemorar el primer aniversario de la muerte de su padre. "Ya ha pasado un año sin ti papi… ha sido uno de los años más duros que he vivido", confesó en Instagram. "No tenerte allí para mi cumpleaños número 16, mi graduación y otras metas en la vida, lo que siempre has querido que logre, ha sido difícil. Pero a pesar de todo eso supe que estabas ahí animándome y justo a mi lado gritando 'bravo princesa'". Sin duda, el legado de amor que dejó el periodista es eterno. Que en paz descanse.

