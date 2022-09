Carolina Miranda, de luto: "Tuve la dicha de tener 2 madres y hoy se fue una" La actriz mexicana compartió este lunes la dolorosa noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Miranda Carolina Miranda | Credit: Mezcalent De la mano de Netflix, Carolina Miranda ha visto crecer exponencialmente su carrera como actriz en los últimos años. La intérprete de 32 años, quien se hizo muy popular a raíz de su participación protagónica en la exitosa superserie de Telemundo Señora Acero, se encuentra precisamente grabando una nueva serie para el gigante del streaming en Colombia. Se trata de Perfil falso, producción en la que vuelve a compartir set de grabación con dos excompañeros de Señora Acero: los colombianos Mauricio Henao y Lincoln Palomeque. En plenas grabaciones de este proyecto, Miranda recibió este lunes una dolorosa noticia procedente de su México natal que quiso compartir a través de las redes sociales "porque", como reconoció, "es la única manera de sentirme ahí un poco más cerca de los míos". Carolina Miranda Carolina Miranda | Credit: Mezcalent "Yo tuve la dicha de tener 2 madres y hoy se fue una", dio a conocer la actriz en sus historias de Instagram, donde está a punto de alcanzar el millón y medio de seguidores. Carolina Miranda Credit: Instagram Carolina Miranda "Me parte el corazón pensar que voy a regresar y ya no vas a estar ahí. Gracias por ser esa mujer que fuiste, gracias por tu amor incondicional y por cuidarme toda la vida. Te vamos a extrañar cada segundo en cada risa. Te amo siempre", continuó escribiendo. Carolina Miranda Credit: Instagram Carolina Miranda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miranda reconoció que "es una impotencia" no poder "estar ahí" abrazándola y dándole "el último adiós debido a sus compromisos de trabajo, "pero el cielo tiene la misma distancia en cualquier país y yo desde aquí te lloro, te recuerdo, te abrazo y te despido". Carolina Miranda Credit: Instagram Carolina Miranda "Por siempre tu ojito de cielo. Te amo", agregó rota de dolor.

