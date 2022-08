Carolina Gaitán víctima de un robo al salir del concierto de Bad Bunny en Miami; "me sacaron mi billetera" La actriz y cantante asegura que el hurto ocurrió después de disfrutar el recital del Conejito Malo al lado de su amiga Catherine Siachoque. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Triste pero cierto, lo que hubiese sido la increíble experiencia de ver a Bad Bunny en vivo y en directo acabó como una mala pasada para la actriz y cantante Carolina Gaitán, conocida mundialmente por su interpretación de la Tía Pepa Madrigal en la cinta animada Encanto (Disney). "Les cuento que ayer todo iba perfecto, pasé increíble en el concierto de Bad Bunny, estábamos dichosas con Cathy", contó ella en sus historia de Instagram para contar lo que le ocurrió en el recital que se llevó a cabo el viernes pasado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, FL., y al que acudió acompañada de su amiga y colega —la también colombiana— Catherine Siachoque. "Cuando ya empezó como a ser la hora de la salida, nos agarramos todos de las manos para poder salir bien y sin perdernos, y a mí me sacaron mi billetera, con todo, y mi celular". "Pero bueno, para que sepan que en todas partes de mundo roban y lástima, en una ubicación maravillosa y aun así pasó esto", añadió con un dejo de resignación tras lo ocurrido. Sin dejarse amilanar por lo ocurrido "La Gaita" compartió este domingo una serie de fotos y videos de al lado de Siachoque, gozando de las playas de Florida con unos bikinazos de campeonas. Catherine Siachoque y Carolina Gaitán Credit: IG/Carolina Gaitán Catherine Siachoque y Carolina Gaitán Credit: IG/Carolina Gaitán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaitán se encuentra muy atareada y disfrutando de las mieles del triunfo con dos grandes proyectos: la nueva banda sonora de su monólogo Vida porque solo hay una, y el anuncio de su participación la serie dramática Second Chance. El pasado 15 de julio la revista especializada Variety reveló que la serie producida por USATV consta de 10 capítulos y cuenta la historia de tres empleadas domésticas que buscan dejar atrás duras experiencias del pasado y van en busca de un mejor futuro. Denise Richards (Paper Empire) y AnnaLynne McCord (90210) completan el reparto.

