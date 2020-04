Carolina Gaitán de Sin senos sí hay paraíso revela la 'condición' que padece desde los 13 años

La cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus está sacando a relucir el lado más personal e íntimo de los famosos. Son muchos los artistas que en las últimas semanas han abierto más que nunca su corazón y han hecho sinceras confesiones a través de las redes, creando así un vínculo aún más especial y cercano con sus fans.

Este es el caso, por ejemplo, de Carolina Gaitán, la inolvidable Catalina Marín Santana de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, quien este martes reveló por medio de su perfil de Instagram que padece desde los 13 años una condición crónica.

"No todos los días he estado así [de sonriente]. Pocas veces en las redes mostramos cuando nos enfermamos o cuando estamos bajos de ánimo. En mi caso porque siento que esos estados son mas íntimos. Pero luego me cuestiono si quienes ven mis redes (o sea tú que me estás leyendo en este instante) reciben un mensaje errado de una felicidad permanente inexistente e irreal", comenzó sincerándose la actriz y cantante colombiana de 36 años.

Image zoom Carolina Gaitán. Mezcalent

Gaitán, que tiene más de 3 millones y medio de seguidores solo Instagram, reveló que sufre de gastritis crónica y úlcera desde hace más de 20 años, lo que la lleva a padecer ataques de dolor muy fuertes que la obligan en muchas ocasiones a tener que acudir a una clínica para tratarse.

Esta semana precisamente la actriz tuvo uno de los ataques de gastritis más crónicos que recuerde y por primera vez logró calmar el dolor sin tener que recurrir a nada químico.

"Por primera vez decidí no ir a la clínica (obvias razones), no tomar milantas, ni nada químico. Por primera vez constaté la bendición de lo natural, lo equivocada que he estado tratando mi tema. Aunque no lo crean una condición que tengo desde que tengo 13 años, se me curó con zumo de papa cruda. Digo se me curó por el ataque tan serio que tenía y esto lo calmó de repente, pasé de dolor 10 a 0 en 10 minutos", compartió la estrella colombiana.

"Tal vez en medio de lo que pasa somatizamos en nuestro cuerpo el miedo, la incertidumbre y esas cosas que no son ajenas a nadie por estos tiempos. Pero si algo queda siempre, siempre claro es que estar sanos es motivo inmenso y suficiente para sonreír y agradecer", concluyó.