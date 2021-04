¿Carolina Cruz mantenía a su ex Daniel Arenas? La presentadora rompe el silencio Durante un tiempo, Carolina Cruz y Daniel Aremas tuvieron un publicitado romance. La presentadora enfrenta los rumores al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por algún tiempo, Carolina Cruz y Daniel Arenas mantuvieron romance que fue muy publicitado en su natal Colombia. Concluyeron la relación en 2008. Durante el idilio, se comentó que la presentadora mantenía al actor; ahora, ella revela toda la verdad. "Ay, no, mentiras! ¡Jamás! Eso siempre lo han dicho de mis novios, qué cosa tan loca, que los mantengo a todos. No, no, no. ¡Tampoco! Con Dani, no; obviamente cero", aclaró en un live que realizó con Juan Diego Alvira. "Nunca vivimos juntos, entonces, como lo iba a mantener. Fuimos novios y ya", agregó. "No, para nada; yo tengo los mejores recuerdos. Fue un gran hombre, no tengo ninguna queja de Dany". La conductora de matutino colombiano Día a día solo tiene los mejores recuerdos del protagonista de la telenovela Mi marido tiene familia, aunque considera que estuvieron juntos cuando no era el momento. "Lo que siento es que estábamos en tiempos diferentes. Digo que no hay personas que no sean para uno, sino que hay personas que llegan en el momento que no es o se encuentra uno en la vida en el momento que no es. Siento que eso nos pasó a Dani y a mí", confesó. Daniel Arenas Daniel Arenas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tuvimos una relación muy linda. Él es un hombre maravilloso, un superhombre. O sea, la mujer que se lleve a Daniel se lleva a un gran hombre, porque es un pelado trabajador, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buena pareja, súper fiel; es muy chévere. Lo quiero, tengo los mejores recuerdos porque fue un gran hombre conmigo y sé que es un gran hombre", mencionó. "Somos grandes amigos; nos hablamos muy seguido. Tengo una relación muy linda con él, con su familia". Ahora Carolina Cruz mantiene una sólida relación sentimental con Lincoln Palomeque y tienen dos hijos.

Share options

Close Login

View image ¿Carolina Cruz mantenía a su ex Daniel Arenas? La presentadora rompe el silencio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.