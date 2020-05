¡Bien pegaditos! Carmen Villalobos y su esposo protagonizan sensual baile La heroína de El final del paraíso y el actor colombiano derrocharon pura química a través de las redes sociales. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ella tiene 15 millones de seguidores en Instagram, él 3 y juntos conforman una de las parejas más queridas dentro del medio del espectáculo. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo revolucionan las redes cada vez que protagonizan algún momento romántico. Y el sensual baile con el que pusieron a suspirar el pasado domingo a sus seguidores no iba a ser la excepción. La heroína de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso y el galán colombiano mostraron una vez más su talento para el baile a través de un vídeo que compartió Caicedo en Instagram Stories en plena cuarentena desde su hogar en su Colombia natal. "Les cuento que en esta casa hoy amanecimos enérgicos, como muy positivos, con ganas de bañarnos, de ponernos bonitos, de estar escuchando música…", expresó el actor de exitosas superseries como El señor de los cielos justo antes de lanzarse a bailar con su esposa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ritmo de un tema interpretado por dos talentosos cantantes colombianos, Villalobos y Caicedo bailaron bien pegaditos, demostrando que llevan el baile en la sangre. "Quiero esa actitud pero todavía sigo en pijama", se puede leer entre los cientos de comentarios que generó en redes sociales el sensual baile protagonizado por los actores. Aunque están lejos de ser la pareja perfecta, como ellos mismos han reconocido en numerosas ocasiones, lo cierto es que Carmen y Sebastián se compenetran a la perfección. Image zoom Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Mezcalent Ambos son talentosos, guapos y, lo más importante, seres humanos con un corazón muy noble que no dudan en alzar la voz para ayudar a quienes más lo necesitan, como hemos podido ver a lo largo de esta cuarentena impuesta por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Close Share options

Close View image ¡Bien pegaditos! Carmen Villalobos y su esposo protagonizan sensual baile

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.