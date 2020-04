Adopción, congelación de óvulos... Carmen Villalobos y su esposo se sinceran como nunca sobre sus planes como pareja La protagonista de El final del paraíso y su pareja no descartan la adopción en el caso de que finalmente se animen a convertirse en algún momento de sus vidas en papás. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Carmen Villalobos y su esposo Sebastián Caicedo siguen sin tener muy claro si desean convertirse en padres en algún momento de sus vidas. Si antes tenían serias dudas de si animarse o no, ahora con la pandemia que azota al mundo y que ya ha dejado más de 2 millones de casos de contagio la indecisión se ha apoderado aún más de los actores. "Es muy complicado, sobre todo por lo que estamos viviendo en estos momentos y de verdad con Sebas lo hemos hablado mucho, admiramos mucho a las mamás y a los papás que deciden hacerlo porque no estamos viviendo momentos fáciles", reconoció la actriz colombiana en compañía de su pareja a través de un vídeo que publicó en su canal de YouTube. Aunque hace muchos años se veía siendo papá, el esposo de Villalobos también comparte la postura de la protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo. "La verdad yo quería tener hace muchos años, siempre me veía teniendo un bebecito, pero de verdad y es mi posición, y así como yo respeto la posición de los que quieren tener espero que respeten la mía, siento que está muy complicado en este momento traer un bebé al mundo", comentó por su parte el intérprete colombiano de 38 años, quien es consciente de que existe mucha gente que no entiende la posición de ambos respecto a la paternidad. "Es un tema complicado sobre todo porque sé que mucha gente que sí quiere tener no nos entiende, pero yo los entiendo a ustedes también porque yo también tuve las ganas de tenerlo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si finalmente llegaran a tomar la decisión de convertirse en papás y fuera demasiado tarde para serlo de forma natural, Villalobos y Caicedo no descartarían la adopción. "Creo que podríamos dar un doble granito al mundo porque puedes darle la oportunidad a un ser que ya está en el mundo y de pronto no tiene como las condiciones para poder estar bien y pues si uno se las puede dar y apoyar por qué no hacerlo", aseveró Sebastián. Otra opción que tampoco descarta la pareja es la congelación de óvulos. "Con Sebastián hemos hablado también por ejemplo de congelar, es una opción", admitió Carmen, quien tiene más de 15 millones de seguidores solo en Instagram. "Nosotros seguimos barajando ese tema, es un tema que no tiene una última palabra y como lo hablamos con Sebastián de verdad el último que tiene la última voluntad es el de arriba. Si llegado el caso el día de mañana llega a pasar bienvenido será", concluyó la actriz. Advertisement

