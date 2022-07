La historia de amor de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sebastian Caicedo y Carmen Villalobos Credit: Mezcalent.com La noticia de la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ha entristecido a muchos fanáticos de los actores. Si bien tuvieron una boda de ensueño en Colombia y parecían vivir una historia de amor de telenovela, ambos han decidido tomar rumbos diferentes. Aquí recordamos algunos de los momentos más románticos de ellos como pareja. Empezar galería ¡Luces, cámara, acción! Carmen Villalobos Sebastian Caicedo Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Los actores colombianos se conocieron en el 2007, cuando compartieron escenas en la telenovela Nadie es eterno en el mundo, donde encarnaban a una pareja. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio El flechazo Carmen Villalobos Sebastian Caicedo Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Un año más tarde, el destino volvió a unirlos y trabajaron juntos en Sin senos no hay paraíso. Ahí surgió un romance y en el 2009 hicieron oficial su noviazgo. 2 de 9 Ver Todo Una vida juntos Carmen Villalobos Sebastian Caicedo Credit: (Alexander Tamargo/WireImage) Se casaron por lo civil en Miami, y el 18 de octubre del 2019 celebraron una fastuosa boda en una playa de Cartagena. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Rumbos separados Sebastian Caicedo Carmen Villalobos Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) "Hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos", dijo la actriz en sus redes sociales en julio. "Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes", añadió, sin dar detalles de las razones de la ruptura. "Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré". 4 de 9 Ver Todo Hermosos recuerdos La pareja —que compartía su hogar junto a sus tres mascotas— vivió momentos inolvidables, como un viaje que hicieron juntos a Israel en el 2018. 5 de 9 Ver Todo Viento en popa La guapa colombiana inicia un capítulo brillante. A la estrella de telenovelas como Sin senos no hay paraíso, Café con aroma de mujer y El señor de los cielos no le faltarán pretendientes. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De la mano de Dios "Algunas veces nos perdemos, y para volver a encontrarnos debemos transitar caminos oscuros, difíciles y en algunos casos solitarios, y lo mejor de todo es que en esos caminos aprendemos mucho, aprendemos a perdonar, a sanar, a amar, a soltar y sobre todo, a confiar", reflexionó el actor en sus redes sociales. "Logramos encontrar el camino que nos pertenece cuando aceptamos nuestra realidad y en ese instante mágicamente comenzamos a ver la luz". 7 de 9 Ver Todo Espiritualidad Sebastián meditando en un glaciar en Argentina. "Soy el que soy", dice el mensaje que compartió el actor junto a esta foto. "Amor, luz, prosperidad, alegría desbordante, salud a mi máxima potencia". 8 de 9 Ver Todo Rodeada de amor Sin duda la familia será una gran fuente de apoyo para cada uno en esta nueva etapa de adaptarse a la soltería. Aquí vemos a la actriz con su madre y sus mascotas. ¡Mucha fuerza a ambos! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

