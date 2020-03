Carmen Villalobos y otros famosos en cuarentena voluntaria por el coronavirus Son muchas las celebridades que han tomado la decisión de quedarse en sus casas como medida de prevención ante la propagación del COVID-19. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque en estos momentos Europa es el epicentro de la pandemia con más de 65 mil infectados, el coronavirus ya se ha extendido por al menos 140 países. Son muchos los países del continente americano que ya se encuentran tomando severas medidas para frenar la propagación del virus, que solo en Estados Unidos ya acumula 3.774 casos. La recomendación de las autoridades y expertos es que la población permanezca en sus casas y solo salga a la calle para realizar tareas que son estrictamente necesarias, como ir a a trabajar –en el caso de que no pudiera hacerlo desde su domicilio– o ir a comprar productos de primera necesidad. Muchos famosos ya están obedeciendo dichas recomendaciones y se encuentran desde hace días en cuarentena en sus casas como medida de prevención para frenar la expansión del coronavirus. Este es el caso, por ejemplo, de Carmen Villalobos, la protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, quien reside en Bogotá, Colombia. “Nosotros nos quedamos en casa, nos cuidamos, cuidamos a nuestras familias y a los demás. La responsabilidad es de todos. Obvio, si a ti te toca salir de casa, toma las medidas preventivas para que el virus no se siga propagando”, compartió la carismática actriz colombiana a través de Instagram junto a una imagen en la que aparece en compañía de su pareja y sus dos mascotas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de la segunda temporada de La doña (Telemundo), David Zepeda, también se sumó a esta iniciativa de quedarse en su casa como medida de prevención. “Quedarse en casa es sinónimo de responsabilidad, pero también es una gran oportunidad de encontrar el verdadero sentido de la vida y valorar todo lo que damos por hecho”, escribió en Instagram el reconocido actor mexicano ante sus casi 4 millones de seguidores. Joy, vocalista del dúo mexicano Jessy & Joy, es otra de las muchas celebridades que permanece en cuarentena voluntaria en su casa junto con su esposa y su hija Noah. “Hace unas semanas tomamos esta foto y nunca imaginé que tan solo días después tendríamos que estar en casa de forma indefinida, pero la salud y la vida de los que amamos vale más que todo”, publicó la famosa cantante en sus redes sociales. Y agregó: “El mundo entero hemos sido testigos del trágico suceso de eventos en Italia y en España por el COVID-19 hasta ese momento. Es cuestión de sentido común aislarnos y cuestión de tiempo para otros países. Se estima que tenemos una ventana de tan solo las próximas 72 horas para evitar una catástrofe irremediable. Por favor, por favor, por favor, por ustedes, por los suyos, por los nuestros, quédate en casa”. Advertisement

