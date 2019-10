Así fue la semana de los famosos en Instagram By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Como todos los viernes, aquí te presentamos lo que algunos famosos compartieron esta semana con sus seguidores en sus redes sociales. Empezar galería Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Image zoom IG/Carmen Villalobos “A 2 días babycito @sebastiancaicedo 😍😍😍 #bodacarmenysebas #cartagena #wedding”, compartió la actriz. Advertisement Advertisement Fabián Ríos Image zoom IG/Fabián Ríos “Tengo que confesarles que estoy enamorado de este hombre @davidriosferreiraa”, expresó el actor junto a su hijo David. Angelique Boyer Image zoom IG/Angelique Boyer “Días de lluvia… sin lluvia las flores no crecen. 🌹”, escribió la actriz. Advertisement Belinda Image zoom IG/Belinda “Por fin encontré a alguien que me ve como nadie más lo hace. 🤳🙊👁”, publicó la cantante. Carlos Calderón Image zoom IG/Carlos Calderón “¡Buenos días! Listos para despertar América en @despiertamerica”, aseguró el presentador mexicano junto a su compañero, Raúl González. Jomari Goyso y Karina Banda Image zoom IG/Jomari Goyso “Mi bella Karina… 😉”, expresó el estilista y presentador sobre su compañera de Univision. Advertisement Advertisement Advertisement Clarissa Molina Image zoom IG/Clarissa Molina “Feliz Lunes!”, compartió la presentadora dominicana. Julián Gil Image zoom IG/Julián Gil “Con mi hermano de años @pudgerodriguez7 en @laplacitamiami Hablando de baseball ⚾️ café ☕️ y mofongos El mejor catcher de la historia”, publicó el actor junto al ex pelotero Iván Rodríguez. Ximena Duque Image zoom IG/Ximena Duque “Por más momentos como estos… TE AMO hija @lunaadkins3 #babycuddles #babygirl #luna”, dijo la actriz colombiana. Advertisement Advertisement Advertisement Jorge Bernal Image zoom IG/Jorge Bernal “Acá con mi Premio Latin Momma. ❤️😍🔥 @karlabstyle @latinamas #Telemundo”, expresó el presentador junto a su esposa Karla Birbragher. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

