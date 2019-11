Así fue el fin de semana de los famosos en redes By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Alessandra Rosaldo Dos presentadores de televisión celebraron el Día de los muertos, mientras que otro se divirtió de lo lindo con su sobrina y un actor se fue de vacaciones con su familia. Mira lo que hicieron otros famosos este fin de semana. Empezar galería Alessandra Rosaldo Image zoom IG/Alessandra Rosaldo "Las mujeres PLuche con nuestro Ludovico", compartió la mexicana. Advertisement Advertisement Lili Estefan Image zoom IG/Lili Estefan "Se nos fue nuestro querido Walter Mercado a sus 87 años de edad, el astrólogo más famoso de la televisión hispana por varias décadas! Gracias Walter por tu sabiduría, tu espíritu y tu manera tan única de guiarnos según los astros, pero más, GRACIAS por tu cariño 🙏 siempre te recordaré ❤️ y era piscis como yo", expresó la cubana. Giselle Blondet Image zoom IG/Giselle Blondet La puertorriqueña también rindió homenaje a Walter Mercado este pasado fin de semana. Advertisement Carmen Villalobos Image zoom IG/Carmen Villalobos "Tenían razón cuando me dijeron que me iba a enamorar de Paris y que mejor que vivirlo a tu lado mi Amor @sebastiancaicedo ❤️❤️❤️", publicó la actriz, quien está disfrutando de su luna de miel. Karla Martínez Image zoom IG/Karla Martínez "Con mi catrín guapetón!! En la hermosa ciudad de San Antonio! 😍💀#diademuertos", dijo la mexicana. Raúl de Molina Image zoom IG/Raúl de Molina "En #SanAntonio me convirtieron en una calavera. #diadelosmuertos #riverwalk", compartió el presentador. Advertisement Advertisement Advertisement Marcus Ornellas Image zoom IG/Marcus Ornellas "Turisteando por Puerto Vallarta. #LasCaletas 🦎🐒🐸🦅🦋🐠", publicó el actor. Rodner Figueroa Image zoom IG/Rodner Figueroa "¿Se parece mi sobrina a mi? Domingo en familia!!! #rodnerfigueroa", dijo el venezolano. Sofía Vergara Image zoom IG/Sofía Vergara La actriz se tomó un selfie antes de cenar con sus compañeros del programa Modern Family (ABC). Advertisement Advertisement Advertisement Toni Costa Image zoom IG/Toni Costa "Gracias, Gracias y mil Gracias a mis alumnas de Miami que se apuntaron a la aventura este fin de semana a acompañarme en bus @yabucoabusline para ir a las MasterClass de @zumba en Cidra y Cataño @pymtour", expresó el bailarín. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Así fue el fin de semana de los famosos en redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.