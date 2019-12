Protagonistas de telenovela que son veganas o vegetarianas By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Carmen Villalobos, Michelle Renaud y Livia Brito son algunas de las protagonistas de telenovela que han optado por no consumir carne. ¿Por qué? ¡Aquí lo cuentan! Empezar galería Michelle Renaud Image zoom Mezcalent La actriz mexicana lo tiene claro. Si le concedieran un poder para cambiar algo de este mundo haría que todo el mundo fuera vegano, como ella. "Es muy importante que entendamos que todas las vidas son importantes, no solamente la de los humanos, sino las de cualquier especie. Todo ser vivo merece el mismo respeto y el mismo amor y creo que el ser humano tiene la capacidad de poder comer, vestir y vivir sin hacerle daño a ningún ser vivo. Creo que eso haría de este mundo uno mucho más bonito y mucho más amoroso". 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Michelle Renaud Image zoom Mezcalent "A mí me educaron como a todos a comer animales hasta que en un día hice consciencia y dije ‘¿como por qué me voy a comer este cerdo si jamás me comería un perro? Y después me di cuenta de que el cerdo y el perro son exactamente igual y sienten y quieren vivir igual que yo. Y cuando hice esa conciencia ya nunca más pude volver a comer a animales", explica la protagonista de La reina soy yo. 2 de 10 Applications Ver Todo Elyfer Torres Image zoom Mezcalent La protagonista de la exitosa telenovela Betty en NY apenas lleva unos meses siendo vegana, pero tiene claro que lo será para toda la vida. "Es algo que voy a seguir haciendo por el resto de mis días", asegura. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Elyfer Torres Image zoom Mezcalent "Es un compromiso que hice con el planeta, conmigo, con mi salud y con los animales", reconoce la joven intérprete mexicana. 4 de 10 Applications Ver Todo Carmen Villalobos Image zoom Mezcalent La protagonista de la telenovela de Telemundo El final del paraíso (Telemundo) no es vegana, pero sí se encuentra desde hace un año en el proceso de ser vegetariana. "Y digo que todavía estoy en el proceso porque no ha sido fácil, es un proceso difícil sobre todo cuando toda tu vida has sido carnívora", se sincera la actriz colombiana. 5 de 10 Applications Ver Todo Carmen Villalobos Image zoom Mezcalent "Tengo que confesar que hace un año no como pollo, eso fue lo primero que dejé; lo segundo que quiero dejar es la carne, [pero] me cuesta trabajo, muy de vez en cuando la como y el pescado sí lo sigo comiendo pero, por ejemplo, lácteos y todos los derivados de la leche no volví a comer", detalla. "Y básicamente lo estoy haciendo por el tema animal, por el tema de que no quiero más sufrimiento, no quiero más dolor". 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Majida Issa Image zoom Mezcalent La que fuera villana de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso reconoce que en un principio hizo el cambio de alimentación por salud. "Yo soy vegetariana, no soy vegana. Empecé a hacer el cambio de alimentación por salud, no proceso la proteína animal pero llegar a esa conclusión me llevó un año de exámenes, de médicos para entender qué era lo que me estaba pasando. Desde que dejé de comer carnes me cambió la vida completa, mi salud mejoró al 100% de un día para otro, entonces digamos que no me costó trabajo el cambio porque vi los resultados inmediatamente", cuenta. 7 de 10 Applications Ver Todo Majida Issa Image zoom Mezcalent "Pero a medida que fui entendiendo lo positivo de ese cambio fui averiguando y entiendo muchas más cosas. Ahora lo hago también de una manera consciente por lo que pasa en nuestro planeta, lo que significa la ganadería y lo que le afecta a nuestro planeta y la manera en que se procesan además los alimentos, las proteínas animales en este planeta que es una cosa loca", explica. 8 de 10 Applications Ver Todo Livia Brito Image zoom Mezcalent La actriz cubana, protagonista de exitosas telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse y La piloto, hace más de un año que se convirtió en vegana. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Livia Brito Image zoom Mezcalent "Yo comía mucha carne, comía mucho pescado, comía muchísimo pollo, pero no me descompensé para nada. Hay muchísimos alimentos que suplen la carne y que tienen muchísima proteína", explicaba el año pasado en entrevista con el programa Hoy. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

