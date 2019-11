Así celebraron los famosos Thanksgiving By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Carmen Villalobos Como manda la tradición, las celebridades también se reunieron este jueves en torno a una mesa con sus familiares y amigos para celebrar el Día de Acción de Gracias y dar gracias por tantas bendiciones que rodean sus vidas. Este fue el caso de la protagonista de Sin senos sí hay paraíso (Telemundo), Carmen Villalobos, quien festejó esta fecha tan especial en casa de su publicista, Astrid, en Miami, junto a su esposo Sebastián Caicedo y su madre. ¡Te mostramos en imágenes cómo celebraron los famosos Thanksgiving! Empezar galería Carmen Villalobos Image zoom Instagram Carmen Villalobos La actriz colombiana celebró Thanksgiving en la mejor compañía posible. "Happy Thanksgiving para todos. Gracias mi Astrid linda y Omar Barón [sus publicistas] por abrirnos las puertas de su casita para celebrar este día tan bonito y especial con su familia. Le doy gracias a Dios por tantas bendiciones en nuestras vidas y le pido por todos y cada uno de los que me leen para que la armonía sea la que siempre reine". 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Sebastián Caicedo Image zoom Instagram Sebastián Caicedo "Ojalá el mundo tuviera más días para dar gracias, compartir con la familia y amigos y desearnos mucho amor y felicidad", escribió por su parte el esposo de Carmen. 2 de 11 Applications Ver Todo Ana María Polo Image zoom Instagram Ana María Polo "Este Día de Acción de Gracias esta va para mis fans que han estado conmigo estos 19 años, para ustedes mi mayor agradecimiento", expresó la doctora en leyes. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Stephanie Himonidis Image zoom Instagram Stephania Himonidis "Nuestro primer 'San givin' en Miami en familia", comentó en redes la presentadora de Un nuevo día (Telemundo). 4 de 11 Applications Ver Todo Giselle Blondet Image zoom Instagram Giselle Blondet "Los abuelos disfrutando el primer Día de Acción de Gracias de baby Sophia. Mi florecita la pasó increíble", aseguró la actriz y presentadora de origen puertorriqueño. 5 de 11 Applications Ver Todo Rashel Díaz Image zoom Instagram Rashel Díaz La presentadora de Un nuevo día también regaló una foto a sus seguidores. "Tantas razones para dar gracias. Reunidos en familia deseando que ustedes la estén pasando maravilloso. Gracias por su apoyo siempre". 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jorge Bernal Image zoom Instagram Jorge Bernal "Papá Dios, gracias. De nuestra familia a la tuya, que pases un día lleno de alegría, bendición y salud. Aunque no lo sepas tienes mucho que agradecer", fueron las bellas palabras con las que acompañó el presentador de Suelta la sopa (Telemundo) esta hermosa instantánea familiar. 7 de 11 Applications Ver Todo Marlene Favela Image zoom Instagram Marlene Favela Para la actriz mexicana también fue un Thanksgiving muy especial ya que era el primero que pasaba con su hija Bella. "Hoy agradezco a Dios por tener todo lo que un ser humano puede pedir. No puedo ser más bendecida. Gracias por tanto. Mi familia y yo les deseamos que sus vidas estén llenas de bendiciones, hoy es el mejor Thanksgiving de nuestras vidas". 8 de 11 Applications Ver Todo Jennifer López Image zoom Instagram Jennifer López "Tan agradecida hoy y todos los días. Feliz Thanksgiving a todos", escribió la cantante junto a esta bella instantánea familiar. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Zuleyka Rivera Image zoom Instagram Zuleyka Rivera La modelo puertorriqueña estuvo este jueves como conductora invitada en el matutino de Telemundo. "Hoy mi querida Adamari López y yo damos gracias por la bendición más hermosa de tener nuestros hijos". 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

