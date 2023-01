Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, ¿romance a la vista? Candentes imágenes en las redes sociales apuntan a la posibilidad de un romance entre Carmen Villalobos y el conductor Frederik Oldenburg. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images Se acerca el día de San Valentín y parece que cupido ya está haciendo de las suyas. El primero que supuestamente recibió una flecha de amor fue al actor colombiano Sebastián Caicedo a quien se le vinculó románticamente con la empresaria colombiana Juliana Diez meses después de que terminara su relación de con la también actriz Carmen Villalobos. Hoy, imágenes que circulan en las redes sociales dejan entrever que aparentemente Villalobos también sucumbió ante los encantos del angelito volador y le dio una segunda oportunidad al amor, esta vez en brazos de Frederik Oldenburg. Un portal de entretenimiento publicó diversas imágenes y un video en el que se ve a la protagonista del culebrón Sin senos sí hay paraíso ataviada con un sexy vestido negro mientras besa al fornido conductor venezolano. La escena tuvo lugar en un centro nocturno de República Dominicana, en donde los artistas estuvieron bailando y disfrutando de una noche de fiesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Villalobos puso fin a su relación de más de una década con Caicedo en julio. Desde entonces, la también conductora se ha dejado ver en diversos eventos y programas de la cadena Telemundo. A Oldenburg, quien ha sido conductor de los programas de Telemundo Hoy día y Exatlón USA, no se le ha conocido novia alguna y solo se ha manifestado amante del balompié. "Me encanta la historia y los himnos nacionales. Sé las melodías de unos 25 himnos: el de Venezuela, Estados Unidos, el colombiano, el holandés, el ruso", dijo en el 2020 a People en Español. "En Uruguay jugaba fútbol en la segunda división. Después me recibí como comunicador social. Luego viví en Dublín, en Irlanda, un año y un mes. Regresé a Estados Unidos para ejercer mi carrera como periodista empezando como periodista en Las Vegas". People en Español contacto a Villalobos y a Oldenburg, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta de su parte.

