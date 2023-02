Carmen Villalobos felicita a su novio Frederik Oldenburg en su cumpleaños con amoroso mensaje ¡Mira sus fotos! Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg derrochan felicidad en nuevas fotos en Instagram. La actriz colombiana dedicó este mensaje a su amor en su cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg enloquecen Instagram con nuevas fotos juntos donde lucen enamoradísimos. La actriz colombiana le dedicó un amoroso mensaje a su novio por su cumpleaños. "Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios.

¿Cómo se dió todo? Esa historia solo tú y yo la sabemos", escribió Villalobos en Instagram. "Aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos. ¿Sorpresivo e inesperado? ¡Sí! Pero totalmente increíble y maravilloso", escribió la protagonista de Sin senos no hay paraíso. La actriz ha encontrado el amor nuevamente en el presentador venezolano tras su divorcio del actor colombiano Sebastián Caicedo. En las fotos vemos a la pareja dándose un apasionado beso, disfrutando de un paseo en barco y de una cita romántica. Los enamorados celebraron el cumpleaños de Oldenburg en Cartagena, disfrutando juntos del país de la actriz. "Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa. Happy Birthday amor", concluye el mensaje que le dedicó Villalobos al conductor del reality show de Telemundo Exatlón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi vida gracias por esas palabras, gracias por tantos momentos maravillosos", le respondió Oldenburg a su novia. "Ha sido y seguirá siendo increíble, llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das casa día. Las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a ti. Te amo demasiado, gracias por darme el mejor cumpleaños de mi vida, en tu tierra, con tu gente, con tus sabores". Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg | Credit: Instagram/Carmen Villalobos Muchos amigos y seguidores de la pareja aplaudieron su noviazgo. "¡Omg! ¡Que viva el amor!", comentó el presentador Carlos Adyan. "Amo esto", escribió Chiky Bom Bom. "Lluvia de bendiciones".

