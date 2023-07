Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg derrochan miel en su viaje a Suiza Los tórtolos se dedicaron mutuamente palabras de amor en medio de esta aventura por Europa. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos y Frederik Oldenbrug Credit: Instagram / Carmen Villalobos La relación amorosa de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg va viento en popa. Así lo mostró la pareja en sus redes sociales donde derrocharon miel durante sus vacaciones en Europa. Tanto la actriz como el co-presentador del programa de televisión Hoy día (Telemundo) compartieron una serie de videos y fotografías en las que documentaron su visita a lugares icónicos y románticos en la ciudad de Basel. "Una caminadita deli por Basel. Definitivamente cada lugar que descubrimos nos enamora más. Te amo mi amor, qué viaje más hermoso", fue el mensaje que usó la estrella colombiana para agradecer a su novio por el viaje sorpresa que organizó. En las imágenes se dejaron ver disfrutando de unos cócteles, caminando por las calles y sentados frente a un río donde ambos lucieron ropa muy cómoda y casual. De su lado, el también periodista deportivo expresó lo agradecido que está por deleitarse del paisaje de este país junto a Villalobos: "Disfrutando de lugares increíbles, espacios a los que siempre quiero regresar y otros que quería conocer con la mejor compañía, te amo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La barranquillera y Oldenburg partieron desde Miami hace aproximadamente siete días y desde entonces han enamorado a sus seguidores con sus publicaciones. Los internautas también se unieron al aura amorosa que rodea pareja y no tardaron en enviarles mensajes llenos de cariño y resaltando la química que tienen: "Igual no sé qué es más hermoso, el lugar o ustedes", "muy linda pareja", "divinos, me encanta cómo surge la felicidad", "pásenla rico, la vida es corta".

