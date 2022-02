"No han sido días fáciles". Carmen Villalobos reaparece en las redes sociales y da a conocer que tuvo covid-19 La actriz colombiana compartió este lunes a través de sus historias de Instagram que experimentó "todos los síntomas". "Ya salí negativa, [pero], les soy completamente honesta, no me siento al 100 por ciento". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos no tuvo el mejor inicio de año. La actriz colombiana compartió este lunes a través de sus historias de Instagram que estuvo luchando contra la covid-19. "Por fin después de mucho tiempo les doy la cara, pero es que no tenía cara para ponérselas. Gracias a Dios estamos todos muy bien, pero ha sido bastante complicado porque llegando de Miami en diciembre Sebas [su esposo] volvió a salir contagiado con covid, entonces 24, 31 distanciados y justo Sebastián saliendo del covid entré yo a tener covid", informó. La protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como Mi corazón insiste y Sin senos sí hay paraíso explicó que nunca se había contagiado "y no han sido días fáciles". "No les puedo mentir, realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas. Los tuve todos, gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida, pero dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio muy mal…". Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Instagram Carmen Villalobos Aunque afortunadamente ya está libre de la enfermedad infecciosa que mantiene en vilo al planeta desde hace dos años, Villalobos admitió que todavía no se siente al 100 por ciento. "De verdad que la energía está muy bajita, sigo teniendo dolor de cabeza, me sigo sintiendo regular, entonces ahorita estoy yendo donde la doctora Victoria Escalante que me va a poner un suerito postcovid porque el cuerpo queda, de verdad mi gente, muy apaleado, queda muy débil, inmunológicamente el cuerpo queda muy bajito de todo", aseveró. "Entonces vamos a subir esa energía porque sí tuve días muy pesados, días donde el ánimo está por el piso. Yo, gracias a Dios, nunca he sufrido de depresión, pero yo creo que eso es lo más así que me he sentido, muy down de verdad, de verdad muy, muy down y son días en los que uno dice 'Dios mío ayúdame, no me sueltes porque la vaina no estuvo nada chévere", se sinceró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz avanzó también que está a punto de comenzar a grabar un nuevo proyecto, el cual la tiene "demasiado feliz" ya que "nunca me han visto en esa faceta". Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Instagram Carmen Villalobos "Es un proyecto maravilloso, hermoso que yo sé que lo van a disfrutar. Creo que nunca me han visto en esa faceta. Si yo me lo estoy gozando estoy segura que ustedes también se lo van a disfrutar, así que estoy muy contenta, les avisaré cuando arranque", compartió.

