El gesto que tuvo Carmen Villalobos con María Celeste Arrarás fuera del aire que dejó 'sin palabras' a la presentadora La protagonista de El final del paraíso dejó literalmente sin palabras a la presentadora del programa Al rojo vivo (Telemundo). By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Carmen Villalobos es el ejemplo perfecto de que el éxito y la fama no están reñidas con la humildad. A pesar de tener 14 millones de seguidores solo en Instagram y ser una de las artistas latinas más queridas por el público –algo que podría descolocar fácilmente a cualquiera–, la actriz colombiana no puede ser más sencilla en su día a día. Image zoom Carmen Villalobos. Así lo demuestra el hermoso gesto que tuvo recientemente la protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso con María Celeste Arrarás fuera del aire durante la visita que la actriz realizó el pasado lunes a su programa. Aún emocionada por lo sucedido, la periodista de origen puertorriqueño no dudó en contar a sus casi 2 millones de seguidores de Instagram lo ocurrido detrás de cámara. “Linda por fuera y linda por dentro. Nuestra querida Carmen Villalobos estuvo visitándome en ARV y cuando le comenté lo bellos que eran sus aretes y lo bien que le lucían se los quitó y me los quiso regalar. Me dejó sin palabras”, contó la reconocida periodista a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Por ser tan desprendida es que la vida le sonríe. Suerte con tus próximos proyectos ahora que terminó El final del paraíso“, agregó la titular del programa de Telemundo. El hermoso gesto que tuvo Villalobos con María Celeste fue muy aplaudido a través de las redes sociales, donde no tardaron en lloverle halagos a la actriz colombiana. “Esa muchacha es espectacular, se le nota la humildad” o “tan linda ella, eso dice mucho de cómo es”, se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron las redes. Advertisement

