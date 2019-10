¡La boda de Carmen Villalobos le pasa factura! La actriz sufre las consecuencias de su espectacular enlace La colombiana ¡ha perdido la voz! Después de dos días de absoluta parranda dándolo todo, la recién estrenada esposa se ha quedado ronca. ¡Además, se lleva otro disgusto! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando casi se cumple una semana de la gran boda, Carmen Villalobos sigue arrastrando lo bonito y lo no tan bonito de su espectacular unión con Sebastián Caicedo. La actriz, sincera, cariñosa y pura alegría como siempre, nos compartió unos videos de cómo había quedado después de las fiestas varias por su matrimonio. Prácticamente sin voz, la querida intérprete publicó un video con el sentido del humor y dulzura que la caracaterizan. Han sido días de muchas emociones, risas, llantos pero sobre todo bailes, cantes y gritos de alegría. Se le fue la voz pero que nadie le quita lo bailao. Su boda fue casi como un enlace gitano a la española que se prolongó durante casi todo el fin de semana hasta que los invitados se fueron marchando y tocó poner punto y final. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero por si esto fuera poco, la actriz se ha llevado otro ‘disgustillo' estos días que según ella misma asegura le ha tenido nada menos que cinco horas llorando sin parar. Carmen nos mostraba una grabación en sus historias de Instagram donde no puede contener las lágrimas. En realidad no ha sido por algo personal, sino profesional, y es que no pudo contener el llanto al ver la muerte del personaje de Paola en la cuarta temporada de Sin Senos Sí Hay paraíso: El final del paraíso. "Te lloramos mucho Paola", dijeron refiriéndose a su compañera Alejandra Pinzón, encargada de interpretar el personaje. Así vivieron la recién casada y su compi Estefi Gómez el detrás de las cámaras de una de las escenas más duras de la exitosa serie que cada vez nos ofrece capítulos más intensos. ¡Gracias Carmen por regalarnos estos pedacitos entrañables de tu vida! Advertisement

