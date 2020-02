Carmen Villalobos sufrió un aparatoso accidente que le obligó a retirarse del carnaval de Barranquilla La actriz colombiana tuvo que ser inmediatamente atendida por los servicios médicos y ha estado desaparecida unos días para centrarse en su recuperación. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay algo difícil es ver a Carmen Villalobos triste o quejándose. Es una de las sonrisas más contagiosas pero en esta ocasión la actriz colombiana no pudo esbozarla como hubiese querido. A través de sus redes sociales anunció la dolorosa lesión que sufrió en su pie tras su paso por el Carnaval de Barranquilla. En sus historias de Instagram aclaró por qué estos días ha estado algo ausente. Su incidente ha sido de lo más doloroso y, si bien está todo bajo control, requiere de absoluto reposo. “Con el tema del pie y lo que me pasó en el carnaval me tocó desaparecer porque he tenido unos días bien difíciles”, comunicó a sus fans que tanto se habían preocupado en estos días. Aunque como bien explicó no fue una lesión gigante sí fue muy incómoda y tremendamente dolorosa. “Estoy mucho mejor, gracias a todos los que me han escrito, a los que entienden que dejé de ver a mucha gente en Barranquilla pero desafortunadamente no pude, el dolor se apoderó de mi el fin de semana y fue bastante complicado”, explicó con la carita todavía adolorida. La actriz fue inmediatamente asistida por el servicio médico del carnaval y la cosa no llegó a más. Eso sí, necesita de reposo y tranquiliad para recuperarse al cien por cien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del incidente, la protagonista de El final del paraíso brilló durante su paso por el carnaval junto a su esposo Sebastián Caicedo. Ambos nos regalaron momentos únicos y de lo más divertidos a pesar del inesperado desenlace. Con un animado “¡Para adelante y a seguir!”, Carmen se despidió con fuerza y las ganas de ponerse buena pronto. ¡Le mandamos toda la energía positiva para que se recupere rápido! Advertisement

