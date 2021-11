¡Carmen Villalobos sorprende a su esposo con tremendo fiestón de cumpleaños! Sebastián Caicedo cumplió 40 primaveras con un festejo por todo lo alto rodeado de amigos y, sobre todo, del amor de su esposa, quien se dejó el corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana Sebastián Caicedo cumplía 40 primaveras y tocaba celebrarlo a lo grande. Como era de esperar, su chica, Carmen Villalobos, siempre con mil y una ideas para hacer felices a los demás, le organizó un día inolvidable. La fiesta fue todo un acontecimiento donde los invitados principales fueron la alegría, el baile y la música. Y para eso es necesario contar con un buen grupo de amigos cómplices que quieran pasárselo bien. Allí estuvieron, entre otros, Gregorio Pernía y su esposa Erika Rodríguez, Michelle y Jimmy Lewin, además de familiares y conocidos que no quisieron perderse esta parranda en toda regla. "Feliz cumple mi amor. ¡Que los sigas cumpliendo muy pero muy feliz! ¡Gracias a todos por venir! SE LES QUIERE", escribió la anfitriona junto a estas imágenes. ¡Tremendo fiestón! Allí no faltó de nada. Comida rica, regalos sorpresas y muchas, muchas risas. En definitiva, un cumpleaños perfecto para estrenar nueva década que seguro Sebastián jamás olvidará. El actor colombiano compartió todo lo que pasó en sus historias de Instagram con una sonrisa de oreja a oreja y llenó de besos a su compañera de vida, su cómplice y mejor amiga, la alegría de la fiesta y de su corazón. La pareja tiene ante sí un sinfín de proyectos laborales que les llevará a Miami donde ya tienen su nuevo nidito de amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los esposos se dieron el 'Sí, acepto' a finales del 2019 y frente al mar después de más de una década de amor. Un sentimiento que siguen alimentando con momentos y detalles fascinantes como estos. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Caicedo ¡Felicidades por el cumpleaños y por tanto amor! Sin duda, su mejor regalo.

