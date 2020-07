Carmen Villalobos se muestra sin maquillaje y parece de 15 La artista colombiana compartió una foto en sus redes sociales en la que luce sin apenas maquillaje y le llueven piropos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo habitual es ver a Carmen Villalobos glamurosa, ya sea en una telenovela o alfombra roja. Pero los que la siguen a través de las redes sociales y la conocen un poco más saben que cuando se apagan los focos la actriz colombiana es una persona como cualquier otra que le encanta vestir ropa cómoda y disfrutar de la compañía de sus familiares, entre ellos su novio, el actor colombiano Sebastián Caicedo, y su madre. Lejos de aparentar lo que no es, la inolvidable protagonista de la telenovela Sin senos sí hay paraíso se muestra con verdad y autenticidad ante sus seguidores. Quizás ese sea uno de los motivos por el que la artista acumula más de 4 millones de fans solo en su cuenta de Instagram. Debido a la cercanía y complicidad que tiene con las personas que la siguen, Villalobos no tiene reparo a la hora de mostrarse sin apenas maquillaje, como sucedió el pasado lunes, cuando la actriz compartió una bella estampa familiar desde la playa en la que se muestra al natural. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Como era de esperar, la imagen no dejó indiferentes a sus seguidores, quienes no tardaron en piropear a la artista por su innegable belleza. Algunos, incluso, no dudaron en asegurar que la actriz conserva el mismo rostro que lucía en las primeras telenovelas que hizo en su carrera. La foto, que supera los 100 mil “me gusta”, fue tomada en República Dominicana, donde la artista se encuentra desde hace varias semanas filmando la película El fantasma de mi novia junto a William Levy y Brandon Peniche.

