Carmen Villalobos causa revuelo con sexys movimientos al ritmo de "La gasolina" La actriz colombiana Carmen Villalobos sorprende con su sensual baile de “La gasolina” Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Carmen Villalobos y su esposo Sebastián Caicedo revolucionaron las redes sociales al protagonizar un sensual baile interpretado por dos talentosos cantantes colombianos. La pareja bailó bien pegadito y demostró que lleva el baile en la sangre. La heroína de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso volvió a convertirse en tendencia, esta sin vez sin la compañía de su amado. Ataviada con unos ajustados jeans, crop-top de color verde con volantes y el cabello suelto, la artista colombiana dio rienda suelta y demostró una vez más su talento para el baile. Al ritmo de “La gasolina”, tema musical interpretado por el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, Villalobos empezó a mover sus caderas de un lado al otro. Mira el sexy video de Carmen: Tras finalizar las grabaciones de la saga de Telemundo Sin senos si hay paraíso el año pasado, Carmen pronto volverá a la pantalla chica para protagonizar Café con aroma de mujer, historia que hace 26 años catapultó a la fama a Margarita Rosa de Francisco y a Guy Ecker. FOTOS: Así lucen los protagonistas de la novela Café, con aroma de mujer "Producida por RCN Colombia, la adaptación moderna está protagonizada por la superestrella internacional William Levy y cuenta con la participación de la actriz favorita de los fanáticos de Telemundo, Carmen Villalobos, en el rol de la antagonista Lucía", especificó la cadena Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Aaron Davidson/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images Café con aroma de mujer narra la historia de Gaviota y Sebastián, quienes tendrán que superar la resistencia de la familia Vallejo, los amores del pasado y el obstáculo de pertenecer a mundos distintos.

