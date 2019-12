¡Qué romántico! Carmen Villalobos y su novio protagonizan videoclip de su propia historia de amor Sebastián Caicedo le compuso semanas atrás una canción a la estrella colombiana para el día de su boda. Ahora ambos han grabado el videoclip. ¡Mira el vídeo! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Uno de los momentos más emotivos de la boda de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo fue sin duda cuando el actor colombiano le dedicó una hermosa canción compuesta por él mismo a la novia que resume a la perfección la historia de amor de 11 años de los recién casados. Tras el éxito que tuvo el tema musical en las redes sociales, la pareja decidió grabar la semana pasada el videoclip en su Colombia natal y este lunes lo estrenaron en exclusiva a través del canal de Youtube de Carmen. “Era la sorpresa que tenía para Carmen en el matrimonio y mira lo que ha sido, o sea la subimos en el canal de Facebook de Carmen y ya tiene más de 8 millones de vistas y qué mejor que regalarle a toda esa gente un video de nuestro amor de estos 11 años bien hecho”, contó el novio de Carmen en una entrevista exclusiva para el programa de televisión Al rojo vivo (Telemundo). El videoclip dura unos 4 minutos y es un relato completo de su historia de amor, desde que se conocieron hasta que finalmente se casaron 11 años después. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañados por el cantante colombiano Luisk De León, que pone voz a la canción; los propios actores recrean a lo largo del videoclip algunos de los momentos más especiales que han vivido como pareja a lo largo de sus más de 10 años de relación, como su inolvidable primera cita. “Siempre había querido protagonizar un video de vallenato (soy costeña y amo el vallenato) y hoy soy la protagonista de mi propia canción ‘Carmen’”, compartió emocionada la protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso a través de sus redes sociales. “Gracias mi amor por ser el mejor esposo, gracias Luisk De León por tu voz y talento, eres un grande del género. Gracias a todos los que hicieron parte de este sueño”, agregó. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Qué romántico! Carmen Villalobos y su novio protagonizan videoclip de su propia historia de amor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.