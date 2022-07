La drástica decisión de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en medio de su separación La expareja dio un nuevo paso con el que confirman su separación definitiva y el distanciamiento de ambos. Una decisión en la coincidieron y que generó tristeza entre sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de meses de rumores y suposiciones, Carmen Villalobos confirmó lo que todos imaginaban: su separación de Sebastián Caicedo tras 13 años de relación, dos de ellos como marido y mujer. La colombiana fue concisa y directa sin entrar en demasiado detalle y avisando que no volvería a hablar del tema. Sin embargo, ambos han dado un paso que dice mucho más que las palabras. Esta semana sus seguidores se daban cuenta de un detalle importante que fue la gota que colmó el vaso y la señal de que esta decisión era una sin demasiado retorno. Un gesto que ambos tuvieron el un con el otro y que representa el fin definitivo de una de las relaciones más estables, admiradas y queridas en el mundo del entretenimiento. Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo | Credit: Mezcalent (x2) Hasta hace relativamente poco, ambos mantuvieron sus fotos de pareja, sus posados amorosos y momentos felices de enamorados en sus perfiles de Instagram. Pero, de la noche a la mañana, no dejaron rastro de ellos. Tan solo se puede encontrar alguna imagen más profesional que otra cosa y con otras personas por asuntos laborales. El resto ha desaparecido de un plumazo, dejando así sus cuentas vacías y alejadas de lo que fue su amor. Este gesto por parte de ambos da que pensar que su final como pareja, aunque cordial, no ha sido tan cercano como siempre han sido ellos el uno con el otro, sino todo lo contrario, frío, distante y muy triste. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El simple hecho de que ninguno haya dejado ese momento de su vida tan importante entre sus álbumes, ni siquiera algunas de esas instantáneas que forman parte de su historia, da a entender que, por ahora, la amistad entre ellos podría estar en stand by hasta que pase la tormenta. Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo con Capuchino, Mambo y Freud | Credit: Instagram Sebastián Caicedo Compañeros, amigos y fans de la pareja les expresaron sus mejores deseos ante un momento tan delicado y triste, un apoyo de agradecer en medio de este mar de dudas y cambios.

