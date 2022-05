Saltan las alarmas sobre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo: "¿Por qué no sales con él en las fotos?" Aunque la pareja se encuentra separada temporalmente por motivos laborales, cada uno con su proyecto, estas son las señales que han hecho pensar que algo pasa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Forman una de las relaciones más estables y queridas del mundo del entretenimiento. Sus felices posados en las redes y sus declaraciones de amor en las mismas siempre han estado a la orden del día. Pero la ausencia de imágenes juntos de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en las últimas semanas y la falta de interacción entre ambos en sus publicaciones, han hecho saltar todas las alarmas. La principal razón de su separación es que se encuentran inmersos en sus respectivos trabajos. La actriz protagoniza una nueva serie Hasta que la plata nos separe, la cual está en plena promoción. Por su parte, Sebastián está metido de lleno en su proyecto en plena naturaleza en su natal Colombia, además de estar centrado en su crecimiento personal. A pesar de la distancia, ¿por qué no comparten fotos ni mensajes románticos de pareja como antes? Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Caicedo Las últimas apariciones de ambos en el último mes han estado enfocadas en sus respectivos proyectos, sin mencionarse ni aparecer juntos. Un hecho que ha provocado la reacción inmediata de sus fieles seguidores, extrañados y, sobre todo, preocupados por lo que haya podido suceder. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esos ojitos, ¿qué pasa?", "Se le ve triste", "Se está viendo el alejamiento de los dos", "Su relación ya pasó a otro nivel", "¿Por qué no sales con Sebastián en las fotos?", "Terminaron", escribieron muchos haciendo suposiciones. Unas conclusiones a las que llegaron al ver la falta de interacción entre ambos cuando publican mensajes sobre sus trabajos o en lo que andan. Aunque Carmen contesta de vez en cuando con algún icono, los fans echan de menos los "te amo" de siempre. El perfil de Sebastián se ha convertido en una manifestación de amor a la vida y de un cambio absoluto de propósito. Su foco está en su crecimiento personal más allá del éxito y las alfombras rojas. Así mismo lo dijo en una entrevista con la modelo española Mar Saura, aclarando que no ha dejado la actuación y que solo espera el proyecto perfecto. Por su parte, Carmen está entregada a Hasta que la muerte nos separe, serie que le hace especial ilusión ya que le ha permitido volver a trabajar con algunos de sus compañeros de Sin senos sí hay paraíso. La actriz está pletórica y así mismo lo reflejan sus posts. Aunque para algunos seguidores de toda una vida de la pareja el alejamiento es una triste realidad, por ahora ni Carmen ni Sebastián han comentado nada al respecto. Por el contrario, ellos continúan sonriendo a los regalos que la vida les sigue haciendo en lo personal y laboral.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Saltan las alarmas sobre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo: "¿Por qué no sales con él en las fotos?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.