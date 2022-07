Carmen Villalobos se confiesa en este video a sus seguidores: "Dejando atrás todo lo que duele" La actriz, muy unida a sus fans, compartió cómo está y cuáles son sus planes personales en un video con el que ha recibido todo el apoyo y cariño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La incertidumbre tiene a los seguidores de Carmen Villalobos preocupados. Después de tanto tiempo viéndola sin posar ni fotografiarse con su esposo, Sebastián Caicedo, se hacen preguntas. De momento, ambos actores siguen sin mediar una palabra para aclarar qué podría estar pasando. Así lo han decidido, al menos de momento. Sin embargo, los videos, fotos y palabras de ambos en las redes dicen más de lo que parece. En una reciente publicación de la actriz de esas en las que luce diferentes looks y momentos distintos de su vida, hizo una declaración donde da a entender cómo asume esta nueva etapa que vive. Aunque en ningún momento hace mención a nada relacionado con ellos ni su matrimonio, el público creyó entender claramente su mensaje. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: IG/Carmen Villalobos "Llegó Julio y este mes te invito a empezar de nuevo…dejando atrás todo lo que duele y abriendo los brazos a todo lo positivo. Un día a la vez, con la mejor actitud y manteniendo tu esencia", escribió con nostalgia y defendiendo siempre su felicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un escrito y un video que tuvo reacciones inmediatas de sus seguidores en Instagram quienes la animaron y escribieron mensajes de apoyo y cariño. Julio es, además, el mes de su cumpleaños, así que algunos se adelantaron en felicitarla y desearle lo mejor. Tras el final de Hasta que la plata nos separe, Carmen cierra un proyecto que ha sido apasionante y muy especial por volver a repetir con algunos de sus compañeros de Sin Senos Sí hay Paraíso, como su amigo Gregorio Pernía. En lo personal sigue apareciendo públicamente sin la compañía de Sebastián, y viceversa, pero tampoco ha habido un comunicado oficial que confirme si están o no juntos. El distanciamiento, al menos en redes, es una realidad, igual que los mensajes de ambos apostando por dejar atrás el pasado y abrazar lo nuevo que viene.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Villalobos se confiesa en este video a sus seguidores: "Dejando atrás todo lo que duele"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.