Carmen Villalobos revela que sufre de bruxismo La protagonista de la exitosa telenovela El final del paraíso contó que este hábito involuntario que padece desde hace varios años la obliga a dormir con una férula de descarga. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Carmen Villalobos continúa disfrutando de su romántica luna de miel por el continente europeo. La primera parada fue Madrid, luego le siguió Barcelona y ahora la protagonista de la exitosa telenovela El final del paraíso (Telemundo) y su esposo, el también actor colombiano Sebastián Caicedo, se encuentran derramando miel sobre hojuelas en la ciudad del amor, París. La actriz, sin embargo, sigue muy activa a través de las redes sociales, donde está haciendo cómplices a las más de 13 millones de personas que la siguen en Instagram de algunos de los bellos momentos que le está regalando su primer viaje de casada. Precisamente durante su luna de miel por Europa la intérprete colombiana hizo una confesión que pocos sabían relacionada con un trastorno involuntario que padece. "Uso plaquita para dormir porque aprieto mucho los dientes", contó la también heroína del melodrama Mi corazón insiste en Lola Volcán por medio de sus redes. "Es para que tus dientes no se rompan durante la noche", detalló la actriz. Image zoom Instagram Carmen Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque hasta ahora solo su entorno más cercano lo sabía, Villalobos sufre de bruxismo, una patología que hace que la persona que la padezca tienda a apretar fuertemente la mandíbula o a rechinar sus dientes de forma inconsciente, especialmente durante la noche, provocando desgaste en las piezas dentales y daños permanentes en la mandíbula. Este hábito involuntario que sufre desde hace varios años la actriz obliga a la artista exclusiva de Telemundo a usar una férula de descarga mientras duerme, como la propia Villalobos reveló en el vídeo que compartió días atrás por medio de sus redes sociales. Advertisement

Close Share options

Close View image Carmen Villalobos revela que sufre de bruxismo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.