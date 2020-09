“¿Problemas con tu esposo? No se hubieran casado”. Carmen Villalobos responde a fan que cuestiona su relación La actriz colombiana Carmen Villalobos responde a fan que cuestiona su relación con su esposo Sebastián Caicedo. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos y su novio Sebastián Caicedo forman una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. A través de las redes sociales los actores colombianos publican numerosos videos y fotografías donde gritan su amor a los cuatro vientos. Sin embargo, esto no impide que algunos cibernautas cuestionen su amor. "¿Algún problema con tu esposo? De novios se la pasaban más bien, ¡mejor no se hubieran casado!", publicó una seguidora durante una sesión de preguntas y respuestas en la cuenta de Instagram de la actriz de 37 años. Ante la pregunta, Carmen publicó una foto donde la vemos besando a su esposo con el mensaje: "Jajaja. Pues esto fue hace tres días". Image zoom Carmen Villalobos Instagram Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo: una boda de ensueño La pareja se casó el 18 de octubre de 2019 en su amada Cartagena de Indias. Los colombianos se dieron el‘Sí, acepto' con el atardecer de fondo y el mar como testigos. El secreto mejor guardado de la novia, su vestido, quedó finalmente desvelado y, como era de esperar, superó todas las expectativas. La creación del diseñador colombiano Jorge Duque enamoró a todos por su delicadeza y elegancia, sin perder ese toque de sensualidad que tanto caracteriza a la actriz. La actriz se confiesa ante sus fans: no sabe hacer twerking, el tipo de música que le gusta bailar y si extraña a sus compañeros de la novela Sin senos sí hay paraíso. Si bien asegura que no puede bailar el sexy baile de twerking, Villalobos sí que sabe mover sus caderas al ritmo de vallenato. Para muestra, este video que compartió en sus redes: Cuando un fan le preguntó si pensaba cortarse nuevamente el cabello, la actriz aseguró que no tendría problema alguno en volverlo a hacer. "Si lo tengo que hacer para un personaje, lo volvería a cortar. Me gustan los cambios". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de gustarle la variedad, la artista también confesó que su lugar preferido para vacacionar es la playa, le encanta la música de Marco Antonio Solís, su color favorito es el rosado y sí extraña a "algunos de sus amigos" del set de Sin senos sí hay paraíso. Por último, Carmen reveló su secreto para ser feliz. "El secreto es saber que tengo un nuevo día para hacer realidad mis sueños".

