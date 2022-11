Carmen Villalobos reacciona a posible filtración de fotos de su ex Sebastián Caicedo Los rumores de que su ex Sebastián Caicedo podría ser víctima de la filtración de fotos privadas, hicieron que Carmen Villalobos reaccionara al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 13 años de relación sentimental con Sebastián Caicedo, en julio, Carmen Villalobos dio a conocer que la ruptura. A partir de entonces, la actriz no ha querido volver a tocar el tema, pese a que se ha mencionado que su ahora exesposo podría ser víctima de filtración de fotografías privadas. Ahora, la actriz reacciona a esta posible situación. "Eso pregúntenselo a él", advirtió a los medios de comunicación. Respecto a la Ley Olimpia que se aplica en México cuando una persona hace públicas imágenes privadas, la protagonista de Hasta que la plata nos alcance considera que "me parece muy bien para las personas que lo hacen" que exista un castigo. Sin embargo, no quiso ahondar más en el tema de su separación. "Voy a ser muy honesta. Puse un mensaje en redes sociales, puse un video anunciándoles [sobre mi separación], porque ustedes [la prensa] son parte de mi vida. Llevo 20 años de carrera y así como estamos en las buenas, estamos en las malas; los hice partícipes de esa noticia, pero dije, en ese video que eran las únicas declaraciones que iba a dar", enfatizó. "El resto lo sabemos Sebastián [Caicedo] y yo". La famosa dejó claro que su corazón está abierto a posibilidades románticas. "Como dicen por ahí, soltera pero nunca sola", reveló. Carmen Villalobos Sebastian Caicedo Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Carmen Villalobos está feliz por su experiencia en Top Chef y al mismo tiempo da a conocer que ya tiene planes importantes para el próximo 2023. "Me la pasé increíble, honestamente. No aprendí a cocinar, saben que soy negada por la cocina, pero ahora hay un cariñito especial por la cocina. Top Chef, de verdad,que es una experiencia muy bonita para mí", comentó."Arrancamos el año con proyecto, ya estamos en negociaciones. Muy emocionada con todo el trabajito qué hay".

