Entre lágrimas, Carmen Villalobos protagoniza uno de los momentos más emotivos de Top Chef VIP La conductora de la competencia culinaria de Telemundo no pudo evitar emocionarse al hablar del gran pilar de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: Telemundo Carmen Villalobos cautiva cada noche a la audiencia como conductora de la segunda temporada de Top Chef VIP, la competencia culinaria de Telemundo que se transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este. "No puedo estar más feliz de seguir al frente de este gran show", contaba la actriz y presentadora colombiana a People en Español unas semanas antes de que el programa regresara al prime time de la cadena hispana. "Anhelaba empezar ya las grabaciones, conocer a los nuevos participantes y volverme a emocionar y llorar con sus historias". Si algo caracteriza la conducción de Villalobos es su naturalidad, cercanía y sensibilidad y este miércoles no fue la excepción. El programa dedicó anoche su emisión a homenajear a las madres coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en diferentes países, entre ellos México. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó precisamente la también heroína de exitosas telenovelas como Sin senos sí hay paraíso con las palabras que le dedicó al gran pilar de su vida. Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP (Telemundo) | Credit: Telemundo "Hoy en día soy la mujer que soy gracias a mi mamá. Mi mamá creció en una generación donde educaban a las mujeres para ser esposas y mamás y le cortaron las alas a nivel profesional. Admiro la fuerza que tiene para sacar a sus hijos adelante, siempre tiene una palabra de apoyo en los momentos que uno lo necesita, siempre ha estado ahí en las buenas, en las malas porque la gente que nos ve en las casas solamente ve esto: la figura, el famoso, el influencer, la cantante, la artista, pero no ven realmente el ser humano que uno es también y creo que la única persona que sufre… Mi mamá ha estado de verdad en los momentos más difíciles en mi vida, que los he tenido", expresó visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos. "Gracias mamá, gracias a todas las mamás del mundo, son las reinas del mundo y mami te amo con toda mi alma". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby Spanic, quien es una de las celebridades que pone a prueba sus habilidades en la cocina para conquistar el paladar de los reconocidos chefs Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos, también emocionó a todos con su testimonio sobre su madre. "Mi mamá murió hace 2 años, no me gusta maldecir, de un maldito cáncer. Se murió muy joven. 66 años. Me tenía que despedir de ella y estaba tan lejos que no pude abrazarla…", confesó la inolvidable protagonista del exitoso melodrama La usurpadora sin poder contener el llanto. Top Chef VIP se transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Entre lágrimas, Carmen Villalobos protagoniza uno de los momentos más emotivos de Top Chef VIP

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.