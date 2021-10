"Lo más importante es que yo me veo al espejo y me encanta", aseguró la actriz colombiana.

Con motivo de su segundo aniversario de casados, Carmen Villalobos y su esposo Sebastián Caicedo viajaron recientemente a las paradisiacas playas de Cancún, México, para disfrutar de unos románticos días en pareja. "Días maravillosos de amor, recarga, descanso y de mucho agradecimiento. La hemos pasado superdelicioso", escribió la protagonista de exitosas telenovelas como Sin senos sí hay paraíso a través de las redes sociales.

La carismática actriz colombiana, quien tiene más de 17 millones de seguidores solo en Instagram, había planeado ponerse durante este viaje de aniversario uno de los hermosos vestidos que usó en el casamiento, pero no contaba con que ya no le iba a quedar.

"Ayer me volví a poner el vestido, por abajo no me subió de las caderas y por arriba no me cerró la espalda", compartió Villalobos a través de sus historias de Instagram.

La actriz reconoció que no es fan de estarse pesando, "pero desde hace unos meses para acá" ha notado que ha venido "ganando peso". "Desafortunadamente no es un peso que tú digas: '¡Ay! ¡Cómo gané masa muscular!'. No, es pura grasa. Pero igual me gusto porque me veo al espejo y me veo más rellenita y digo: '¡Qué linda!'", aseveró Villalobos.

Lo más importante es que yo me veo al espejo y me encanta, me encanta verme más rellenita Carmen Villalobos

Prueba de lo hermosa que se ve con las 13 libras que ha ganado es la reciente instantánea que compartió en la que aparece disfrutando de un día de playa en bikini.

Carmen Villalobos Carmen Villalobos en Cancún | Credit: Instagram Carmen Villalobos

"Yo honestamente soy feliz estando un poquito más gruesita, me encanta. Yo siempre les he dicho que me cuesta full de verdad subir de peso, solo que me encantaría que fuera masita así que uno se sintiera macizo pero no, la celulitis está así como 'buenas, aquí estoy yo'. Lo más importante es que yo me veo al espejo y me encanta, me encanta verme más rellenita", dijo.

La actriz admitió, no obstante, que va a tener que ponerse juiciosa durante las próximas semanas "porque ahorita llega diciembre con su alegría y tampoco, no hay que abusar".