Carmen Villalobos vive un momento muy angustioso: "Están super mal" La actriz se mostró muy preocupada y publicó el gran susto que vivieron en casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos está pletórica. Con la llegada de la Navidad ha llevado a cabo una serie de cambios que denotan lo decidida que está a seguir siendo feliz y comerse el mundo. En estos días mostraba su nuevo cambio de look, ahora es pelirroja, y también su recién estrenado tatuaje con la palabra 'gratitud', sentimiento que la invade por todo lo que la vida le enseña cada día. Sin embargo, en estas fiestas no todo es bonito. Este fin de semana, la actriz compartía con preocupación un momento muy angustioso que vivían en casa tanto ella como sus dos adorados perritos. La colombiana grabó ese instante tan difícil para todos. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: IG/Carmen Villalobos Aunque estas fechas traen muchas alegrías, también producen sufrimiento para algunos. Concretamente los canes. El uso de pólvora de manera más seguida estos días, hace que muchos animales estén aterrados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el caso de los perros de Carmen, terminaron escondiéndose en el armario y temblando al escuchar los fuertes sonidos de los petardos. "Empezamos con la pólvora, mis perros están super mal", expresó con rostro triste en sus historias de Instagram. "Me tocó ponerle la camita acá, ay Dios mío, linda época pero para ellos no", dijo con voz de preocupación al ver a sus hijitos peludos tan asustados. Los peques son los consentidos de la casa, parte fundamental de la familia, por eso, verles sufrir así es muy doloroso para su mami humana, quien les buscó este rinconcito de su hogar para que se sientan más seguros.

