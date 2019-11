¿Por qué Carmen Villalobos no invitó a su boda a las villanas de El final del paraíso?

Fueron muchos los actores de la exitosa telenovela El final del paraíso que acompañaron a Carmen Villalobos en uno de los días más felices de su vida: el de su boda con Sebastián Caicedo; pero también hubo varias ausencias importantes en el evento que dieron mucho de qué hablar a través de las redes sociales, entre ellas las de las villanas de la historia: Kimberly Reyes (La diabla), Stephania Duque (Mariana) y Elianis Garrido (La demonia).

Las actrices colombianas no fueron invitadas al enlace matrimonial; sin embargo, que no hayan sido invitadas no significa que tengan una mala relación con Carmen.

Image zoom Elianis Garrido, Kimberly Reyes y Stephania Duque. Instagram Elianis Garrido

Así lo aseguró recientemente por medio de sus redes sociales Elianis, quien concluyó semanas atrás su participación en la exitosa telenovela de Telemundo.

“Yo a Carmen le tengo mucho cariño y la admiro como actriz y la admiro como mujer, le tengo un aprecio muy lindo sobre todo porque Carmen es de mi tierra, es de Barranquilla, y ha sido un ejemplo a seguir para muchas niñas humildes que han ido tras sus sueños con disciplina y valentía a conquistarlos, pero pues yo no fui a la boda de ella porque ella no me invitó y no me invitó a mí, no invitó a Kimberly, no invitó a Stephania, no invitó a mucha gente porque la boda es un momento muy íntimo en el que yo siento que uno tiene que estar con la gente cercana”, reconoció la intérprete colombiana, quien dio vida a Dayana en la ficción que protagoniza Villalobos y que Telemundo transmite a las 9 p.m., hora del Este.

Garrido, que tiene más de cuatro millones de seguidores solo en Instagram, quiso dejar claro que trabajar con alguien en una telenovela no te hace cercano a esa persona.

“Ella no es cercana a mí, yo no soy cercana a ella, que yo la admire y que le tenga cariño y que la siga y que le hable y la salude y nos saludemos no nos hace amigas. Hay que aprender a distinguir cosas. Yo he trabajado en siete novelas y pues no soy amiga de todos los actores con los que he trabajado”, aseveró Elianis por medio de su perfil de Instagram.

Image zoom Elianis Garrido. Cortesía TELEMUNDO

“No me invitó y no tenía por qué hacerlo porque una boda es una inversión costosa y cada invitado cuenta y pues ella necesitaba esos cupos para la gente que realmente es cercana”, agregó la también presentadora.

Aunque no estuvo presente físicamente en la boda, la actriz reconoció que sí estuvo pendiente de todo lo que sucedía en el romántico evento a través de las redes.

“Yo le deseo lo mejor, estuve pendiente de sus historias, la vi preciosa, la vi feliz y eso realmente es lo que importa”, zanjó la polémica la bella Elianis.