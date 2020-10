EXCLUSIVA Carmen Villalobos: "Trabajar con mi hermano ha sido lo máximo porque sabe lo que me gusta y lo que no" La talentosa actriz colombiana nos presenta a su hermano Robert Villalobos, quien es fotógrafo profesional. "Desde chiquitos nos hemos llevado muy bien", asegura. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su apellido es sinónimo de talento y éxito. Carmen Villalobos, quien se ha posicionado como una de las artistas colombianas más exitosas y queridas de la pequeña pantalla, suma más de 16 millones de seguidores en Instagram, cifra que la ha convertido en la protagonista de telenovela con más repercusión en la citada red social, muy por encima de estrellas como Angelique Boyer –12,6 millones– y Gaby Espino –10,8 millones–. Pocos saben, sin embargo, que detrás de muchas de las bellas fotografías que comparte con sus seguidores se esconde el talento de una persona muy especial e importante para ella: su hermano menor Robert. "Trabajar con él ha sido lo máximo también porque sabe lo que me gusta y lo que no. Y como hay mucha confianza todo fluye mejor", cuenta a People en Español la heroína de exitosas ficciones de Telemundo como Sin senos sí hay paraíso y Mi corazón insiste en Lola Volcán. Image zoom Carmen Villalobos y su hermano Robert Cortesía Robert Villalobos "La relación de nosotros como hermanos es superchevere, desde chiquitos nos hemos llevado muy bien, aunque Robert siempre ha sido más introvertido que yo", reconoce. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bajo el lente de la cámara fotográfica de Robert han quedado inmortalizados algunos de los momentos más importantes de la vida Carmen, tanto personales como profesionales. Robert ha sido el fotógrafo de la actriz en varias de las portadas de revista que ha protagonizado, así como también de algunas de sus campañas publicitarias. "Desde que arrancó con la fotografía el consejo que le di fue: 'tu trabajo es el que habla por ti, así que tienes que ser igual de profesional con el que es famoso y con el que hasta ahora está empezando'", comparte Carmen, quien está por comenzar a grabar en Colombia la nueva versión de Café con aroma de mujer junto con Laura Londoño y William Levy. Robert, quien ha dejado ver su talento en importantes producciones de televisión colombianas, también ha retratado a artistas como el actor ecuatoriano Roberto Manrique y el galán colombiano Javier Jattin, ambos estrellas de Sin senos sí hay paraíso.

