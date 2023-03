Carmen Villalobos no sabe "absolutamente nada" del regreso de Sin senos sí hay paraíso Telemundo anunció a finales de enero el regreso de su exitosa saga en un evento en el que estuvieron presentes Catherine Siachoque y Fabián Ríos. La gran ausente fue Villalobos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Carmen Villalobos; Catherine Siachoque y Fabián Ríos en el anuncio del regreso de Sin senos sí hay paraíso | Credit: Mezcalent; Telemundo A finales de enero, Telemundo presentó en un evento en Miami su catálogo de producción y desarrollo para el 2023. Entre sus nuevas apuestas se encontraba una nueva temporada de su exitosa saga Sin senos sí hay paraíso, más tarde conocida como El final del paraíso. Catherine Siachoque y Fabián Ríos, quienes forman parte del elenco protagónico de la exitosa franquicia, estuvieron presentes en el evento presentando el proyecto junto a Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios. La gran ausente entonces fue su protagonista, Carmen Villalobos, quien no se había pronunciado hasta ahora sobre este anuncio. Sin senos Karen Barroeta, Catherine Siachoque y Fabián Ríos anuncian el regreso de Sin senos sí hay paraíso | Credit: TELEMUNDO La actriz colombiana, quien supera los 20 millones de seguidores en Instagram, reconoció para sorpresa de muchos este miércoles que no sabe "absolutamente nada" del regreso de Sin senos sí hay paraíso. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent "¿Cuándo viene la cuarta temporada?", le preguntó una seguidora. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent "Ya sé que ustedes quieren otra temporada y de hecho la anunciaron. Pero aunque ustedes no lo crean no sé absolutamente nada de eso. Se los prometo", le respondió Villalobos. Carmen Villalobos Credit: Instagram Carmen Villalobos Una respuesta que generó incertidumbre entre los fanáticos de la saga. "Sin ti sería fuerte que se hiciera. Ojalá te hablen pronto", comentó una persona. "Nada tendría sentido sin tu personaje", se puede leer en otro de los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según anunció en su día Telemundo, el regreso de la franquicia se adentrará "nuevamente en el mundo de Catalina Santana, sus luchas amorosas y sus esfuerzos por proteger a su familia".

