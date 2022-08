Carmen Villalobos no pudo entrar a la universidad por falta de dinero ¡y más confesiones! Ahora que ya tiene su propio dinero, Carmen Villalobos revela en qué gasta su dinero ¡una maravilla! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir carmen villalobos en que gasta el dinero no pudo ir a la universidad Credit: Mezcalent Los protagonistas de Hasta que la plata nos separe, Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, revelaron cómo manejan su dinero. "En mi infancia me tocó pasar momentos difíciles de dinero con mi familia. Entonces claro, igual y eso te marca un poquito y dices '¡ay, yo no quiero volver!' Queda uno con mucho miedo, 'marcadito', ¿no?", dijo Sebastián sobre su propia realidad con la plata. Mientras que Carmen Villalobos también ha pasado sus limitaciones y no pudo seguir estudiando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En mi caso, por ejemplo, yo siempre quise entrar a una universidad y no pude. En su momento, mi papá dijo '¡no hay plata!'; o sea, no hay plata, 'mira a ver qué haces', y uno es como "¡ay, yo qué hago, Dios mío!'. "El poder a lo mejor a través de mi trabajo y de la plata poder ayudar a familias que puedan estudiar, para mí eso es súper gratificante". Valoro cada peso que me gano y que me sigo ganando hasta el día de hoy". Carmen Villalobos Además de ayudar a otros, ¿en qué les gusta gastar el dinero? "Más que comprarte la cartera, comprarte el zapato de marca, de hecho, no gasto mucho, creo que casi nada en eso, yo más que todo gasto en que mi familia sea feliz", contó Carmen. "Yo, ahorita estoy gastando con mi hijo en los 'karts', apoyándolo en su deporte que es el automovilismo, que ese es su sueño, que es un deporte costoso en los carros y en las motos me gusta gastar; y en la tecnología, pero se me ha bajado un poco lo de la tecnología", finalizó Sebastián.

