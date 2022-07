Carmen Villalobos: "Soy una mujer fuerte. El trabajo me ha servido muchísimo durante todo este tiempo" Sin especificar los detalles, la actriz colombiana dejó entrever en las redes sociales que no ha estado viviendo su mejor momento en el terreno personal, a pesar de que siempre trata de mostrarse con una sonrisa. "Tal vez hay tormenta ahora, pero la lluvia no dura para siempre". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos superó recientemente los 20 millones de seguidores en Instagram, una red social en la que la actriz colombiana se desenvuelve como pez en el agua. Quizás una de las claves de su éxito sea la energía positiva que desprende. Pero que siempre trate de llevar alegría, baile y diversión a través de sus publicaciones e historias de Instagram no significa que todo sea color de rosa en su vida. Aunque ha tratado de no perder la sonrisa nunca, la protagonista de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso dejó entrever a través de un REEL que compartió recientemente que no ha estado viviendo su mejor momento a nivel personal. "Las personas fuertes sonríen con el corazón roto, lloran con las puertas cerradas y pelean batallas de las que nadie se enteran", reza la voz en off que se escucha en su REEL. Villalobos acompañó el video del siguiente mensaje: "Sé fuerte porque las cosas van a mejorar. Tal vez hay tormenta ahora, pero la lluvia no dura para siempre. Sólo tú tienes el poder". Si bien no especificó el motivo detrás de la tormenta que estaría viviendo, el rumor de que podría estar separándose de su esposo Sebastián Caicedo no ha dejado de correr como la pólvora, algo que ninguno de los involucrados ha confirmado, a pesar de que ya no se dejan ver juntos. La también antagonista de la nueva versión de Café con aroma de mujer no tardó en recibir una avalancha de mensajes de apoyo de sus seguidores a raíz de su última publicación. "De la mano de Dios se pueden pasar las más fuertes tormentas", comentó la actriz colombiana Estefanía Gómez, quien dio vida a Vanessa en la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Instagram Carmen Villalobos "Te mando un abrazo fuerte de esos que te curan el alma. No quiero que estés triste", se puede leer en otro de los miles de comentarios que no dudaron en dejarle sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desbordada por tantas muestras de cariño, Villalobos agradeció horas más tarde el apoyo de sus incondicionales seguidores por medio de sus historias de Instagram. "Yo soy una guerrera, una mujer fuerte, una mujer echada pa´delante, una mujer que toda la vida ha trabajado, una mujer que mejor dicho yo soy una trabajadora incansable y bueno gracias a Dios el trabajo me ha servido muchísimo durante todo este tiempo, así que gracias. ¡Qué lindo leerlos y saber que están aquí en las buenas, en las malas, en las regulares!", expresó.

