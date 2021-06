Carmen Villalobos muestra por primera vez uno de los rincones favoritos de su casa La actriz colombiana no suele mostrar el interior de su hogar, pero esta vez hizo una excepción. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con más de 17 millones de seguidores solo en Instagram, Carmen Villalobos se ha convertido en el rostro de la televisión hispana de Estados Unidos más popular en las redes sociales. La actriz colombiana, quien antagoniza la nueva versión de Café con aroma de mujer que Telemundo transmite a las 10 p.m., hora del Este, se ha ganado ese reconocimiento gracias a su carisma y talento, pero también a la cercanía con la que se muestra a diario ante sus seguidores. Pocas celebridades están tan pendientes de sus fans como lo está ella. La que fuera protagonista de exitosos melodramas como Sin senos no hay paraíso y Mi corazón insiste en Lola Volcán ha convertido sus historias de Instagram en una especie de ventana al mundo en la que comparte con sus seguidores diferentes momentos de su día a día. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent Aunque suele ser muy activa en las redes, la actriz siempre ha cuidado su vida privada, guardándose para ella los momentos más íntimos que vive entre las paredes de su casa. De hecho, Villalobos nunca ha sido muy amiga de mostrar el interior de su casa, por lo que es bastante probable que nunca lleguemos a ver un 'house tour' de su vivienda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, sin embargo, hizo recientemente una excepción para presumir de uno de los espacios favoritos de su casa que ella misma se encargó de decorar. Villalobos Credit: Instagram Carmen Villalobos "Este es uno de nuestros espacios favoritos", compartió junto a una imagen de su sala de estar en la que la comodidad y el buen gusto predominan por encima de todo.

