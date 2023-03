"No baila en lencería porque tiene novio": Carmen Villalobos molesta deja las cosas claras La actriz y presentadora explotó ante los señalamientos de que supuestamente se cohíbe de publicar contenido sexy en sus redes desde que tiene una relación con Frederik Oldenburg. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Carmen Villalobos respondió sin pelos en la lengua a las personas que opinan que desde que confirmó su noviazgo con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, ha cambiado y ya no baila en ropa interior en las redes. La actriz compartió varias historias en su perfil de Instagram en el que expresa abiertamente su descontento con el titular de un medio de comunicación que hacía tal afirmación y lamentó que sus palabras y acciones sean sacadas de contexto. "Ya ven de lo que les estoy hablando, crean esta nota que está aquí: 'que Carmen Villalobos deja de bailar en lencería porque tiene novio' ¿en serio?", dijo la protagonista de exitosas producciones como Sin senos no hay paraíso y El fantasma de mi novia. Villalobos aclaró que a Oldenburg "le encanta" que ella baile en las redes "con ropa, en ropa interior, sin ropa". Además, destacó que no se está quejando de que la prensa haga contenido sobre su vida, sino de que sus acciones o palabras sean sacadas de contexto. "Mi gente, qué pasa, en qué momento de la historia anterior digo que no bailo en lencería porque tengo novio o porque no le gusta. O sea, por qué hacen este tipo de titulares de verdad todo el tiempo, yo no puedo hacer nada porque a todo le sacan una nota y lo distorsionan", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación de la presentadora de Top Chef y el exfutbolista al parecer va viento en popa. La pareja sigue derrochando miel en sus apariciones públicas y comparten amorosos mensajes a pesar de los ataques a la colombiana, quien aunque aplaudida por muchos, también ha sido duramente criticada por otros, que cuestionan la rapidez en volverse a enamorar tras su separación de Sebastián Caicedo.

