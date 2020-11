Close

Carmen Villalobos: 10 cosas que no sabías de la estrella colombiana Por Moisés González

Con casi 20 años de carrera a sus espaldas, Carmen Villalobos ha compartido muchos aspectos de su vida personal a través de las redes sociales y las incontables entrevistas que ha concedido, pero seguro que todavía existen cosas que no conoces sobre la reconocida actriz colombiana, quien está por comenzar a grabar en Colombia la nueva versión de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer junto a William. Levy. ¡Toma nota de estas confesiones que hizo recientemente la protagonista de inolvidables ficciones como Sin senos no hay paraíso!

Fan de...

Soy muy fan de Harry Potter. Me he leído los libros dos veces, me he visto todas las películas. De hecho, en Instagram sigo a una cuenta de fans de Harry Potter. Me encanta.

Una manía

No sé si las groserías cuenten como una manía. Sebastián [su esposo] dice que por cada frase de, no sé, 30 palabras, 25 son groserías, que yo no puedo hablar sin [decir] groserías.

Primer regalo de Sebastián

Todavía lo tengo, pero en ese entonces no éramos novios. Es como un llaverito [de patito]. Creo que está guardadito en la mesita de noche.

Anécdota de la infancia

Yo siempre cambiaba de colegio todos los años. Mi papá era policía y siempre lo trasladaban, entonces siempre era la nueva y hacer amistades era muy difícil. Cuando hacía amistades me cambiaban de ciudad, o sea una tristeza.

Mayor miedo

Mi mayor miedo es a la soledad, a estar completamente sola sin nadie que te quiera.

Una lección

A lo largo de mi vida he aprendido muchas lecciones, pero el común denominador es la sencillez, o sea no creerte el cuento, tener siempre los pies en la tierra, tener humildad y ser agradecido.

Una colección

Cuando estaba chiquitica coleccionaba Barbies dentro de las posibilidades económicas de mis papás. No tuve muchas, tuve muy poquitas, pero yo creo que las tres que tuve para mí eran la supercolección de Barbies.

Un superpoder

Me encantaría tener el poder de curar, ya sea físicamente, espiritualmente o anímicamente. Sería muy bonito ayudar a las personas en ese aspecto.

Cambiarías del mundo...

Definitivamente la desigualdad. Yo creo que si en este mundo todos tuviéramos acceso a las mismas cosas y a las mismas oportunidades este mundo sería superchevere.

Recuerdo de la infancia

Lo que más recuerdo son los diciembres en la casa de mi abuela, o sea siempre nos íbamos para allá, mis primos, jugar en el parque…

