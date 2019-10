Carmen Villalobos se emociona al hablar de la ausencia que habrá este viernes en su boda La actriz no pudo ocultar sus lágrimas al recordar a su papá, quien falleció hace dos años. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya está todo listo para que este viernes Carmen Villalobos y su pareja, el también actor colombiano Sebastián Caicedo, se den el ‘sí quiero’ tras más de 11 años de feliz relación. La boda, que se celebrará en el país natal de los novios, Colombia, contará con una importante ausencia: la del papá de Villalobos, quien lamentablemente falleció hace dos años. “Yo sé que a mi papá le hubiera encantado entregarme porque mi papá soñaba con este día”, declaró emocionada la bella intérprete colombiana en una reciente entrevista con el programa de televisión Al rojo vivo (Telemundo) que realizó el presentador Rodner Figueroa. Entre lágrimas, la actriz reconoció que hubiera sido ‘lindo’ caminar junto a él rumbo al altar, pero al mismo tiempo se dijo tranquila y feliz de saber que de alguna manera estará presente. “Hoy en día digo ‘qué lindo hubiera sido tenerlo conmigo’ pero sé que está conmigo y sé que va a estar ese día conmigo, entonces es algo que me tiene feliz de saber que él va a estar conmigo presente y acompañándome entonces por ese lado estoy tranquila”, aseguró Villalobos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque le hubiera encantado que su papá estuviera junto a ella, la actriz sabe que estará muy bien acompañada por su madre, quien será la persona que la entregará en el altar. “La que va a caminar conmigo va a ser mi mami, que es mi pilar, es mi motor, mi mamá se ha convertido en una persona muy especial también para Sebastián y somos un gran equipo los tres”, reconoció Villalobos, quien tiene más de 12 millones de seguidores solo en Instagram. Advertisement EDIT POST

