¡Carmen Villalobos sorprende con nuevo anuncio! "Estoy demasiado emocionada" En la fase final del show Top Chef VIP, la actriz y también conductora, ha compartido una inesperada y feliz noticia que la tiene dando saltos de alegría. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su vida es, literalmente, un no parar. Carmen Villalobos atraviesa un momento profesional de lo más jugoso en el que enlaza un proyecto con otro, a cada cual más exitoso. Durante la promoción de la etapa final de Top Chef VIP en Telemundo, se mostró encantada con la presentación de este show, una experiencia nueva en su carrera televisiva que, aunque también agotadora, le ha llenado el corazón de buenos momentos. Era precisamente en la gala de proclamación de finalistas en la que Carmen hizo un anuncio que dejó a todos boquiabiertos. Ella fue la primera en mostrarse encantada de la vida y así mismo, con esa emoción, se lo dejó saber al público. Carmen Villalobos looks en top chef vip Credit: Instagram "Estoy me tiene muy emocionada y con el corazón así, gigante, porque ya estamos preparando... ¡la segunda temporada!", anunció a lo grande. Frente a ella, las invitadas de honor Adamari López, Giselle Blondet, Andrea Meza, Lourdes Stephen e Ivonne Montero fueron testigos de este anuncio al que aplaudieron con todas las ganas. Sí, Carmen repetirá. Después del gran éxito de esta primera temporada con la que han arrasado en audiencia, Carmen continúa como conductora en una segunda entrega VIP en la que volverá a derrochar su alegría tan particular y esos looks tan únicos que no han pasado desapercibidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento queda que Carmen concluya el show y acudir a los premios Billboard la semana que viene para hacer su presentación. Además, ha anunciado una parada en México para cumplir con otro compromiso profesional. Y después, ¡unas merecidas vacaciones! La final de Top Chef VIP será el próximo lunes, por Telemundo. ¿Quién será el ganador y ganadora?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Carmen Villalobos sorprende con nuevo anuncio! "Estoy demasiado emocionada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.